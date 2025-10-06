黃國昌陷監控政敵風暴 蔡適應：我是黃狗仔隊的第一波受害者

民眾黨主席黃國昌挨告「涉養狗仔集團監控政治敵手」，白營反擊是去年黨檢媒一條龍追殺民眾黨操作繼續上演。民進黨前立委蔡適應說，黃在2022選舉期間，只拿出來路不明的錄音，指控他施壓林口眷村都更案，他是「第一波受害者」。

蔡適應昨天深夜在臉書的貼文，一開頭就說「我是黃國昌狗仔隊的第一波受害者」。對於蔡的說法，黃國昌在截稿前尚無回應。

黃國昌和台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會，在2022年9月28日指當時參選基隆市長的蔡適應，透過開協調會施壓，促使國防部違法賤賣林口一塊眷村土地，助在基隆發跡的黑道財團牟取暴利，成為當年選戰攻防焦點之一。

蔡適應在臉書說，黃國昌從頭到尾只拿出一段來路不明的錄音，指控他施壓。林口都更的主責單位是新北市政府，如果他有問題，中國國民黨和新北市政府怎麼會放過他。後來國防部、國產署聲明全案完全合法，監察院調查報告也還他公道，檢調認無不法，無立案調查必要。

蔡適應感嘆這3年多來，許多人記得他有「林口眷村」、「天道盟」的標籤，卻少有人知道這麼多單位提出各種證據，已經還他清白。如今「黃國昌狗仔隊現形」，陸續有許多朋友都認為他是第一波受害者，為他打抱不平。

蔡適應指黃國昌養狗仔攻擊政敵，堪稱本世紀最大政治醜聞。他曾經是黃惡意操作下的受害者，深深期待黃國昌狗仔隊的內幕被徹底揭露。現在他想請問黃國昌，如果當年「證據充分」，為何他沒被抓去關？

蔡適應表示，過去在立法委員任內，沒有做過違法的事情。他投筆從戎報效國家，在1996年台海飛彈危機時，在第一線與國軍同袍服役，退伍後在基隆擔任市議員、立委，為民喉舌奉公守法，未來也將秉持這個態度，不改初心。

商品推薦