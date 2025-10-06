「頭號昌黑」批黃國昌從揭弊立委變狗仔頭 自建東廠跟監私刑

民眾黨主席黃國昌捲入跟拍疑雲，時代力量祕書長林邑軒自稱「頭號昌黑」，直指黃國昌從「揭弊立委」一路走到「狗仔頭」，過去自建東廠跟監政敵，只為滿足心中的私刑正義慾望，而參選新北市長也從來不是目標，「在黃國昌的世界裡，新北始終是台北市的備胎。」

「黃國昌幹過的鳥事，只會一件一件被翻出來」，林邑軒前天深夜在臉書發文說，黃國昌從「揭弊立委」一路走到「狗仔頭」，過去自建東廠跟監政敵，只為滿足心中的私刑正義慾望，這段變形記值得細細拆解，剛好自己也是「頭號昌黑」，研究這段成魔的路徑算是義務。

林邑軒指出，2020年1月黃國昌落選立委，對他來說完全是意料之外，當時也算是很大的打擊，選後一方面在想轉型之路，另一方面則透過時代力量前主席徐永明，想要讓3席新科立委變成發聲管道，「不過，黃國昌的個性就是狡兔三窟，他不會只押一個注。」

林邑軒說，黃國昌先是擔任大同公司市場派的獨立董事，後來又成立前進城市論壇、公益揭弊暨吹哨者保護協會，想要在「揭弊」之外發展另一隻腳城市治理，此舉當然就是為了選舉，目標就是台北市長，從來不是新北市長，「2022年，他想要成為柯文哲的黃珊珊，但是柯文哲選擇黃珊珊而不是黃國昌。2026年，他看著蔣萬安一籌莫展。」

林邑軒透露，2020年1月16日，黃國昌的臉書粉絲專業封面，就是背影眺望六張犁眺望台北，直到今年8月喊出參選新北市長，黃國昌才換掉那張封面照片，「那張照片放多久，就代表他對台北市長的渴望，而在黃國昌的世界裡，新北市始終是台北市的備胎。」

林邑軒表示，2020年6月前進城市論壇開始籌備，黃國昌利用此協會辦過不少非揭弊類活動，其中有繪本、8場公共治理系列講座等，最後一場為2021年5月15日的「資訊科學教育的下一步」，2022年3月則是舉辦財政收支劃分法研討會，這些努力都是對的事情，「但是在黃國昌眼裡，城市治理是失敗的路線，於是又回到熟悉的揭弊。」

林邑軒說，2020年9月29日公益揭弊暨吹哨者協會成立粉絲專頁，一開始還算有模有樣在做倡議，陸續分享國內外揭弊案例、試圖尋求國際非政府組織（NGO）合作，其YouTube節目「KCI國昌調查局」也拍了幾集，精緻有內容但是聲量有限，此時黃國昌的社群流量跌到谷底，也開始讓「黨狗媒體一條龍」的計畫浮上檯面。

林邑軒指出，2021年11月菱傳媒成立，昌粉一窩蜂按讚留言分享，「國昌老師的御用媒體上線了」，2022年4月民報媒體股份有限公司成立，永豐銀行前總經理張晉源擔任董事長，「此時第二個御用媒體也上線了。」

林邑軒表示，化名為「蕭依依」的中央社前記者謝幸恩，2021年4月13日首先在「毅傳媒」發布獨家新聞，同年11月24日又在「菱傳媒」發表獨家報導，2022年5月24日則是在「民報」刊登獨家調查，過去的稿件大多來自檢調或爆料，當時黃國昌打的案子也還算有料。

不過，林邑軒也細數，宜蘭縣長林姿妙的貪腐集團，黃國昌研究很深卻揭露不多，至於多位檢警政界人士接受招待，黃國昌僅追查招待部分卻未掌握洗錢案情，儘管在竹聯幫寶和會、天道盟眷地都更案、im.B詐騙案等有所貢獻，其實後續佳作已經為數不多。

