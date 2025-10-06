愛心不斷湧入！花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款金額已近10億元
花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤洪患，財團法人賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，最新統計至10月4日募款達9億3926萬3206元，總筆數25萬5300筆，總金額已逼近10億元，募款將持續至10月24日，盼助災民重建。
賑災基金會今表示，募款金額來源比數多的是「LINE Pay」達16萬6921筆，金額最多的是自動化設備、臨櫃匯款為6億2613萬1875元。本次「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」係以衛部救字第1141363035號核發之勸募許可執行，專案勸募期間為114年9月25日至10月24日止，為期一個月，預募金額為5億元，最終目標可達10億元，目前金額將沒有限制，而以10月24日為截止日期。
賑災基金會累計收到25萬5300筆捐款，其中以LINEPay通路為大宗，達到16萬6921筆，累積金額達2億4709萬1600元，其次為自動化設備、臨櫃匯款5萬5772筆，捐款6億2613萬1875元；四大超商3萬2607筆，累積金額達6603萬9731元。
募款資訊：
本次「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」係以衛部救字第1141363035號核發之勸募許可執行，專案勸募期間為114年9月25日至10月24日止，為期一個月，預募金額為新台幣5億元，捐款管道分列如下：
一、匯款：
戶名：財團法人賑災基金會
銀行名稱：土地銀行 長春分行（005）
銀行帳號：102-005-201-966
民眾可經由銀行匯款、ATM匯款或線上匯款方式捐款，免收跨行交易手續費；倘有部分金融機構因資訊作業調整不及，先扣收手續費者，將自動於交易日之次月底前返還至捐款帳戶。
二、外匯：
SWIFT CODE：LBOTTWTP102
NAME：Taiwan Foundation for Disaster Relief
ACCOUNT NO：102-005-201-966
BANK NAME：LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH
ADDRESS：No.156, Changchuen Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459， Taiwan(R.O.C)
三、四大超商：
自9月25日(四)上午九時起，民眾可至7-ELEVEN的ibon機台、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go機台進行捐款，捐款名稱：「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」。
四大超商所募得款項將於募款期滿後匯入前述專用帳戶，如因應金融機關作業提前關閉，將以財團法人賑災基金會對外公告為準。
四、LINE Pay(114年9月25日下午1時起)：
自9月25日(四)下午1時起，可進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」進行捐款，可選擇已綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。
本次募款專案設定目標為新台幣5億元，所募得款項專款專用。因募款產生之行政、人事等作業費用，概由賑災基金會自行支出，不使用本次募得善款。後續款項運用將在符合前述原則下受理公私部門申請，由本會嚴格審查、儘速執行，募款結束後，依規定進行公開徵信，並公開款項支出清單，嚴謹遵守募款責信原則。
另為解答捐款民眾相關疑問，賑災基金會與程曦資訊合作，開立專線電話(02)77028028，於9月26日上午9時開通，接聽時間為每日上午9時至晚間9時，民眾如有任何問題，請來電洽詢。
