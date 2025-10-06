快訊

獨／以為爸爸睡著…10歲兄弟守亡父一夜 求助才知噩耗

陳佩琪批北所有嚇人「原住鼠」 柯文哲被關一年全身病

桌球／16歲郭冠宏讚啦！退地主奪中國青少年大滿貫賽冠軍

【專家之眼】弔念追思孔傑榮教授

聯合報／ 宋燕輝／中華民國國際法學會理事
長期關注兩岸民主法治事務的紐約大學法學院教授孔傑榮22日去世，享年95歲。(路透)
長期關注兩岸民主法治事務的紐約大學法學院教授孔傑榮22日去世，享年95歲。(路透)

上月23日晚上，我出席台灣民主太平洋聯盟理監事會議。會中，創會人呂秀蓮前副總統提到她恩師孔傑榮對她政治生涯的深厚影響。沒想到我一回到家就收到紐約好友傳來不幸的訊息。她說：「您應該已經聽到Jerry（孔教授要我們如此稱呼他）離世的不幸消息......。」 是師生心有靈犀一點通的牽掛，在會中，呂前副特別提到她去紐約探望孔傑榮教授的事。收到消息第一時間，我請蘇秘書長轉告呂前副總統。

昨天（4日）早上，我參加紐約思想者智庫與中美印象網站聯合主辦的「孔傑榮教授線上追思會」。會中，中央研究院法律研究所陳玉潔副研究員代唸呂前副總統所特別撰寫的追悼全文。

孔教授對呂前副回台從政，推動台灣民主運動，保護人權等有極為深遠的影響。呂前副參加美麗島事件入獄後來被釋放，孔教授的聲援發揮重要影響。陳副研究員是孔教授的得意門生，專攻人權與相關國際法。會中，她也發言表達對孔教授的思念與不捨。

我第一次認識孔教授是十幾年前在香港出席一個有關國際法與南海議題的研討會。由於南海問題緊張升高，菲律賓片面提出南海仲裁案，一向提倡以國際法律訴訟方式解決國家間衝突的孔教授開始關注國際海洋法與南海相關問題。由於海洋法與南海爭端是我的研究領域，我與孔教授的交往與互動越來越密切。他不但邀請我到他的課堂講課，也參加他所主持美亞法律研究中心所執行的國際法律案例撰寫計畫。

此外，更是因為孔教授的關係，我持續參加中國南海研究院與美國美中關係全國委員會於2014年發起的「中美海上事務與國際法二軌對話」。此對話總共舉辦13輪，後來受疫情和中美關係下滑影響，原本計畫在海南三亞舉行的會議也未能舉辦。

「中美海上事務與國際法二軌對話」為中國與美國涉海政策與法律問題搭建一個機制化平台，是一個重要的涉南海公共外交溝通管道。當時，孔教授決定邀請台灣學者參加此對話的主要用意是讓台灣在南海法政議題上有發聲、溝通的管道。南海研究院不反對台灣學者與會，也是體認兩岸在南海有捍衛島嶼主權與海洋權益的責任與使命。南海研究院吳士存院長也認為兩岸在南海應進行合作。

很遺憾的，未執政前與執政後的民進黨對台灣學者參加此對話過程採取反對與批判立場。為此事，中研院曾經被要求在立法院提出說明，不然年度預算之通過有可能受到影響。儘管如此，我持續參加13次的實體與線上會議。在最後一次的線上會議（2024年8月）見到孔教授，當時，除了膝蓋問題，他的身體狀況似乎還好。沒想到一年後，孔教授就離世。

孔教授的成就與貢獻紛紛見諸國際媒體和相關追思會及弔念文，不用我多說。但我想表達與感謝的是他對所有晚輩的關愛、照顧、鼓勵。在香港、海南島、華府、紐約、波士頓、台北、在他家，在各種會議與社交場合中，我與孔教授的相處歷歷在目。

懷念這位如父亦友的國際法大師、懷念與他在紐約網球場上的球敘、懷念與他在波士頓普洛斯頓別墅旁湖中的游泳戲水。Jerry, I miss you very much! I am so honour to have the chance to meet you, know you, learn from you, and become your friend. YH. （孔教授對我的稱呼）

國際法

延伸閱讀

麥德姆進入南海後快速重整轉中颱 粉專：環流型態改善許多

影響大陸十一長假！颱風「麥德姆」生成 估5日登陸海南廣東一帶

紐約20層大樓爆炸坍塌 居民驚呼「一聲巨響側面全垮」

1杯珍奶看見「海的秩序」 中山大學研究團隊揭開東海漁場豐饒秘密

相關新聞

陳佩琪批北所有嚇人「原住鼠」 柯文哲被關一年全身病

台北市前市長柯文哲涉「京華城容積率案」，目前交保中。柯文哲妻子陳佩琪昨天在臉書發文表示，台北看守所就是人畜共生的環境，飲...

南非不歡迎台灣人！我駐南非代表受訪彭博 揭台人「不受尊重」處境

雖然南非早在數十年前就與台北斷交、轉而與北京建交，但如今該國希望進一步減少與台灣的往來。台灣駐南非代表廖文哲接受9月25...

選定了？ 民眾黨議員曝黃國昌已啟動新北競辦覓址

2026新北市長一役對藍白都是重中之重，民眾黨新北市議員陳世軒6日接受電台專訪時透露，民眾黨主席黃國昌多次公開說過要讓自...

愛心不斷湧入！花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款金額已近10億元

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤洪患，財團法人賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，最新統計至10...

【專家之眼】弔念追思孔傑榮教授

上月23日晚上，我出席台灣民主太平洋聯盟理監事會議。會中，創會人呂秀蓮前副總統提到她恩師孔傑榮對她政治生涯的深厚影響。沒...

久未露面前勞動部長發中秋感言 許銘春：揮別政治風雨、微笑向前

勞動部前部長許銘春去年8月宣布參選高雄市長，豈料爆發霸凌案導致無疾而終。許銘春昨日參加一場告別式後有感而發說，「最近好嗎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。