陳佩琪批北所有嚇人「原住鼠」 柯文哲被關一年全身病

台北市前市長柯文哲涉「京華城容積率案」，目前交保中。柯文哲妻子陳佩琪昨天在臉書發文表示，台北看守所就是人畜共生的環境，飲食生活完全沒有人該有的尊嚴，水管幾年沒換導致水質差，而大家都知道蟑螂多只是小事，最可怕的是完全不怕人，人反而被嚇退三步的資深住民「原住鼠」。

陳佩琪在臉書發文指出，柯文哲莫名其妙被關了1年，現在關到全身都是病，皮膚潰爛腎結石跑出來，飲食生活沒有人該有的尊嚴，「我送進去的素包子，他說到手裡時都是被剁成稀巴爛、不成形狀的東西 」，從今年出來到現在，丈夫身體還是很差，如今每天不是在家看卷宗，就是跟律師討論案情或看病。

陳佩琪指出，台北看守所就是人畜共生的環境，大家都知道蟑螂多只是小事，最可怕的是資深住民「原住鼠」，白天出來找食物運動一下，夜深人靜時就大搖大擺走起星光大道，「一旦跟資淺住民四目接觸時，牠頂著碩大眼珠子瞪著你，牠不怕你， 反倒是你會被牠嚇到倒退三步！」

陳佩琪說，台北看守所建築物老舊，水管幾年沒換導致水質差，「北所你們不用再回應我了」，她不是要怪罪柯文哲被虐待，僅是質疑關押的理由是什麼，難道就為了一個公務員證稱合法、市長尊重專業沒有介入的都計案，「民進黨主政下台灣的怎會淪落至此？不是說最尊重人權嗎？」

陳佩琪表示，柯文哲常質疑起訴書寫了800多頁，有什麼是檢調發動搜索前就掌握的東西，「全是騙票來家裡搜索，然後從搜索來的東西和扣押的手機編故事、栽贓嫁禍，導致莫名其妙被關押1整年，兇殘狠毒、用司法打壓政敵的心機完全展露無遺。」

