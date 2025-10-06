南非不歡迎台灣人！我駐南非代表受訪彭博 揭台人「不受尊重」處境

雖然南非早在數十年前就與台北斷交、轉而與北京建交，但如今該國希望進一步減少與台灣的往來。台灣駐南非代表廖文哲接受9月25日接受彭博資訊專訪在10月6日刊出，他指出，南非政府近年持續以更名、遷館等手段降格雙邊關係，形容「台灣人在南非已經不受歡迎」。這也反映在美國總統川普重塑國際貿易之際，台灣在中國壓力下的艱難處境。

南非外交暨合作部（Dirco）2024年起推動將台灣駐南非代表處從首都普利托利亞（Pretoria）遷往約翰尼斯堡（Johannesburg），結束台灣長達半世紀的首都駐點。台灣政府明確拒絕配合，但南非仍於7月單方面發布公告，將機構改名為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office），並追溯自3月31日生效。

廖文哲表示，這項決定形同推翻1997年由前總統曼德拉（Nelson Mandela）主導、確立台灣代表處地位的協議。「撕毀既有協議，等於否定曼德拉的智慧，」他說，「當年的協議是為了維繫友誼與合作，如今卻被輕易推翻。」

外界普遍認為，此舉背後有中國大陸施壓。中國是南非最大的貿易夥伴，兩國政治與軍事往來頻繁。廖文哲直言：「為什麼要這樣做？原因非常明顯。常識告訴我們，幕後推手是誰。」

面對這場外交僵局，台灣一度宣布禁止半導體產品出口南非，指控對方行為「損及我國國家與公共安全」，後在南非政府請求協商下暫緩措施。分析指出，南非此舉意在今年11月主辦二十國集團（G20）峰會前，向預計出席的中國國家主席習近平示好。

這場風波更凸顯台灣的脆弱處境，廖文哲描述，「目前的情況不僅令人感到不安，也讓人倍感挫折。這樣的局面既不健康，也讓人沮喪。畢竟我們駐在這裡的目的，是促進友誼與合作，但如今一切都完全停滯了。」

廖文哲曾在所羅門群島任職，親身經歷所羅門群島與台灣斷交。他坦言，眼前的情勢讓人想起當時的孤立無援。

彭博報導指出，這場爭端正凸顯台灣在川普政府重塑的全球秩序中所面臨的險峻處境。儘管人工智慧帶動的全球投資浪潮使台灣在關鍵供應鏈中的地位更加重要，但隨著越來越多國家靠攏中國，即使未與台北建交的國家，也變得愈發冷漠與排斥。

「我們在這裡已經不受歡迎了，」廖文哲感嘆，「當台灣人感覺不到被尊重、被珍惜，他們就會選擇離開。」

