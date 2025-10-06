快訊

獨／以為爸爸睡著…10歲兄弟守亡父一夜 求助才知噩耗

陳佩琪批北所有嚇人「原住鼠」 柯文哲被關一年全身病

桌球／16歲郭冠宏讚啦！退地主奪中國青少年大滿貫賽冠軍

聽新聞
0:00 / 0:00

南非不歡迎台灣人！我駐南非代表受訪彭博 揭台人「不受尊重」處境

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
台灣位於南非行政首都普利托利亞的台灣駐南非代表處，攝於2024年10月。路透
台灣位於南非行政首都普利托利亞的台灣駐南非代表處，攝於2024年10月。路透

雖然南非早在數十年前就與台北斷交、轉而與北京建交，但如今該國希望進一步減少與台灣的往來。台灣駐南非代表廖文哲接受9月25日接受彭博資訊專訪在10月6日刊出，他指出，南非政府近年持續以更名、遷館等手段降格雙邊關係，形容「台灣人在南非已經不受歡迎」。這也反映在美國總統川普重塑國際貿易之際，台灣在中國壓力下的艱難處境。

南非外交暨合作部（Dirco）2024年起推動將台灣駐南非代表處從首都普利托利亞（Pretoria）遷往約翰尼斯堡（Johannesburg），結束台灣長達半世紀的首都駐點。台灣政府明確拒絕配合，但南非仍於7月單方面發布公告，將機構改名為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office），並追溯自3月31日生效。

廖文哲表示，這項決定形同推翻1997年由前總統曼德拉（Nelson Mandela）主導、確立台灣代表處地位的協議。「撕毀既有協議，等於否定曼德拉的智慧，」他說，「當年的協議是為了維繫友誼與合作，如今卻被輕易推翻。」

外界普遍認為，此舉背後有中國大陸施壓。中國是南非最大的貿易夥伴，兩國政治與軍事往來頻繁。廖文哲直言：「為什麼要這樣做？原因非常明顯。常識告訴我們，幕後推手是誰。」

面對這場外交僵局，台灣一度宣布禁止半導體產品出口南非，指控對方行為「損及我國國家與公共安全」，後在南非政府請求協商下暫緩措施。分析指出，南非此舉意在今年11月主辦二十國集團（G20）峰會前，向預計出席的中國國家主席習近平示好。

這場風波更凸顯台灣的脆弱處境，廖文哲描述，「目前的情況不僅令人感到不安，也讓人倍感挫折。這樣的局面既不健康，也讓人沮喪。畢竟我們駐在這裡的目的，是促進友誼與合作，但如今一切都完全停滯了。」

廖文哲曾在所羅門群島任職，親身經歷所羅門群島與台灣斷交。他坦言，眼前的情勢讓人想起當時的孤立無援。

彭博報導指出，這場爭端正凸顯台灣在川普政府重塑的全球秩序中所面臨的險峻處境。儘管人工智慧帶動的全球投資浪潮使台灣在關鍵供應鏈中的地位更加重要，但隨著越來越多國家靠攏中國，即使未與台北建交的國家，也變得愈發冷漠與排斥。

「我們在這裡已經不受歡迎了，」廖文哲感嘆，「當台灣人感覺不到被尊重、被珍惜，他們就會選擇離開。」

南非 台灣人 曼德拉 斷交

延伸閱讀

中秋行程跑攤拉女兒同行有意交棒？應曉薇聲明：選不選都隨緣

以色列禁援加薩 海軍攔40船、逮400人 環保少女、曼德拉之孫都被抓

籃球／U19籃球聯盟 Pride有位長腿妹妹 台灣、南非混血11歲高181公分

南非晶片管制急煞車！網質疑「髮夾彎」：要制裁就硬起來

相關新聞

陳佩琪批北所有嚇人「原住鼠」 柯文哲被關一年全身病

台北市前市長柯文哲涉「京華城容積率案」，目前交保中。柯文哲妻子陳佩琪昨天在臉書發文表示，台北看守所就是人畜共生的環境，飲...

南非不歡迎台灣人！我駐南非代表受訪彭博 揭台人「不受尊重」處境

雖然南非早在數十年前就與台北斷交、轉而與北京建交，但如今該國希望進一步減少與台灣的往來。台灣駐南非代表廖文哲接受9月25...

選定了？ 民眾黨議員曝黃國昌已啟動新北競辦覓址

2026新北市長一役對藍白都是重中之重，民眾黨新北市議員陳世軒6日接受電台專訪時透露，民眾黨主席黃國昌多次公開說過要讓自...

愛心不斷湧入！花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款金額已近10億元

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤洪患，財團法人賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，最新統計至10...

【專家之眼】弔念追思孔傑榮教授

上月23日晚上，我出席台灣民主太平洋聯盟理監事會議。會中，創會人呂秀蓮前副總統提到她恩師孔傑榮對她政治生涯的深厚影響。沒...

久未露面前勞動部長發中秋感言 許銘春：揮別政治風雨、微笑向前

勞動部前部長許銘春去年8月宣布參選高雄市長，豈料爆發霸凌案導致無疾而終。許銘春昨日參加一場告別式後有感而發說，「最近好嗎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。