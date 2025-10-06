選定了？ 民眾黨議員曝黃國昌已啟動新北競辦覓址

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民眾黨新北市議員陳世軒上節目大談黃國昌2026布局。圖／新北市議員陳世軒提供
民眾黨新北市議員陳世軒上節目大談黃國昌2026布局。圖／新北市議員陳世軒提供

2026新北市長一役對藍白都是重中之重，民眾黨新北市議員陳世軒6日接受電台專訪時透露，民眾黨主席黃國昌多次公開說過要讓自己成為新北最好的選項，近日已委託他幫忙在新北尋找合適地點，將成立黃國昌新北市長競選辦公室。

近日黃國昌深陷狗仔風波，電台主持人黃揚明好奇是否影響黃國昌在新北市的競選布局？陳世軒表示，如果大家對黃國昌所謂「狗仔」事件有感，自己跑行程時一定會有很多人當面反映，但最近中秋活動，都沒人提起，反而都是在講幫忙集中物資送到花蓮跟美國關稅的事，可知黃國昌一直以來的揭弊形象深植人心，綠營想將黃國昌貼上狗仔的標籤、甚至傾全黨之力猛打黃國昌，想轉移花蓮災情焦點「都是失敗的」。

陳世軒說，黃國昌雖遭受一連串攻擊，但依舊按照步調準備2026的新北市長選舉，除在新北的各區服務處主任持續經營地方，市政研究團隊也在籌組中，彼此也會對新北重大議題交換意見。陳世軒透露，黃國昌預計要成立新北市長競選辦公室，已經請他幫忙尋找合適的地點，以便未來競選團隊可以進駐，展現黃國昌的參選決心。

主持人問到在前主席柯文哲交保後，民眾黨現在有沒有兩個太陽的問題？陳世軒認為，外界無須再挑撥或認為民眾黨會有兩顆太陽的衝突，就他觀察，柯文哲跟黃國昌的默契配合得很好，黃國昌在兩年條款的處理，就是最好的例子。

陳世軒說，柯文哲跟黃國昌兩個都是有高聲量、媒體關注度高，所以會被認為民眾黨有兩顆太陽，但如果以相同標準套用到現在國民黨身上，難道國民黨有六顆太陽？陳世軒說，過去民眾黨被說是一人政黨，在柯文哲治理的經驗下，現在加上黃國昌的戰力，兩人加乘的結果對民眾黨只有加分。

陳世軒也說，經過這一年多，柯文哲多了沉穩跟內斂，會思考更多，柯文哲過去這一年不是在每天怨天尤人，而是自省，這些也給我們很大的反思成為我們的養分，他可以說柯文哲跟過去有很大的不同，但同時「柯文哲還是柯文哲」。

