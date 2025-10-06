久未露面前勞動部長發中秋感言 許銘春：揮別政治風雨、微笑向前

勞動部前部長許銘春去年8月宣布參選高雄市長，豈料爆發霸凌案導致無疾而終。許銘春昨日參加一場告別式後有感而發說，「最近好嗎？」、「一切平安哦！」，是中秋前夕收到最多的問候語，去年無情的政治風雨、抹黑攻擊，讓她心靈受傷；中秋月圓人團圓，將會秉持善良初心，微笑前行。

許銘春競選辦公室今年5月結束運作，久未公開露臉的許銘春昨日前往高雄市立殯儀館參加台大同窗摯友、高雄大學法學院教授簡玉聰告別式，前立委賴坤成、國民黨主席候選人卓伯源等人都是昔日同窗，多位出席告別式的老同學為人生無常唏噓不已。

許銘春今天凌晨臉書發文說，今年中秋節前夕收到很多關心，她其實不太習慣這樣的關心，或許是環境使然，她從小到大堅強獨立、報喜不報憂。

許銘春提及小學二年級遭遇差點截肢的重大車禍，清醒後看到哭紅雙眼的母親，年僅8歲的她很平靜地說「媽媽不要哭，我沒事的」，之後近10個月的住院治療折騰過程，她也都咬緊牙根，微笑以對，「深怕阿母嘸甘我的疼痛而傷心」。

許銘春說，去年底經歷了無情的政治風雨、抹黑攻擊，的確也讓她心𩆜受傷，但這就是現實的政治殺戮戰場，沒什麼好看不開的，只是也需要療傷的時間，過程中很多好友表達關心，更多人是擔心卻又怕造成我的壓力，而一直掛心。

許銘春感嘆，人生無常，無法預知會發生什麼事，更無法理解為什麼會發生，唯有活在當下，好好把握現在，才是最重要。台大同窗摯友簡玉聰老師的告別式，他的英年早逝，讓所有認識他的好友都深感不捨，扼腕是學界及社會的重大損失。公祭典禮上，「我看著他微笑的遺容，彷彿樂觀堅強的他又在跟我說加油！」 許銘春久未在臉書發長文，今日凌晨有感而發，特別選用一張「笑」的照片，坦言去年一連串的政治風雨讓她心𩆜受傷，但她會樂觀微笑向前行。圖／取自許銘春臉書

