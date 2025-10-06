聽新聞
0:00 / 0:00

教育預算減少 教團：中央地方請溝通 別推來推去

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
因應財劃法修正，明年度教育部預算編列二三七一億元，比今年度減少九○八點七億元，降幅達百分廿七點七。圖／聯合報系資料照片
因應財劃法修正，明年度教育部預算編列二三七一億元，比今年度減少九○八點七億元，降幅達百分廿七點七。圖／聯合報系資料照片

因應財劃法修正，明年度教育部預算編列二三七一億元，比今年度減少九○八點七億元，降幅達百分廿七點七。教團表示，憂心中央和地方因財劃法產生的紛爭，導致早已匱乏的教育經費「沒有接住」，讓面臨崩壞的教育現場環境更加惡化。

全中教理事長史美奐表示，財劃法出來之後，「看不到中央和地方的溝通」，中央說編給地方，地方又說沒編到。他認為，少子化已經造成教育大環境如此惡劣，此時中央和地方如果又互推，最後犧牲的就是學生。

「如果中央和地方都認為教育重要，教育經費怎能減少？」全教總理事長侯俊良說，如今正在進行的教育政策，不能因為財劃法而有所延遲或倒退。他舉例，中央以財劃法為理由減列的教師員額，如果地方沒有接上、補齊這些教育員額，後續將會加重老師的工作量，牽一髮動全身，嚴重影響所有教育現場。

他希望中央和地方好好溝通，必須負擔的教育責任不能推來推去，「推來推去的結果，就是學生成為犧牲品」。

此外，針對國民黨智庫報告對教育部五年期「國家語言整體發展方案」的質疑，史美奐表示，希望把規畫本土語教學的權責回歸課綱，由課綱審議會來討論本土語言的發展目標、進程和師資等，「不能沒有規畫卻先編預算」。他表示，如今的課綱只編本土語的授課時數，卻未討論如何從國中到大學循序漸進推進本土語教學，只有時數、卻沒有目標和進程。

總預算 教育部

延伸閱讀

國民黨智庫揭總預算教育經費降幅大 較今年減少達27.7%

中小學教師荒日趨嚴重 全教總提4大訴求籲改善工作條件

影／教師節前夕全教總陳抗 盼教育部成為老師後盾

全台22教師團體教部前抗議 調高待遇等五大訴求籲「挺老師、護教育」

相關新聞

教育預算減少 教團：中央地方請溝通 別推來推去

因應財劃法修正，明年度教育部預算編列二三七一億元，比今年度減少九○八點七億元，降幅達百分廿七點七。教團表示，憂心中央和地...

藍營智庫：明年教科文預算減263億 主計總處歸因財劃法

國民黨智庫國家政策研究基金會報告指出，明年度中央政府總預算歲出較今年增加一一○○億元，教育科學文化支出反而減少二六三億元...

影／被問「可惜無法與彭振聲互動？」柯文哲長嘆一聲離去

台北市前副市長彭振聲，在京華城案審理期間喪母，今天(5日)在台北市立殯儀館舉辦告別式。民眾黨前主席柯文哲中午赴現場致意後...

外交部祝賀捷克順利完成眾議院選舉 盼持續深化合作

捷克於今（2025）年10月3日至4日舉行眾議院選舉，選舉結果由捷克統計局於5日公布，其中「是的2011」黨（ANO）、...

視察丹娜絲災後重建 賴總統肯定中央、地方及民間協力

總統府指出，賴清德總統今（5）日上午先後前往嘉義及台南關心丹娜絲風災後房舍修繕狀況及水利設施復建情形，肯定中央、地方政府...

賴清德總統七股視察風災後復建 肯定中央地方合力成果

丹娜絲颱風重創台南多處地區，災區已完成多數清理逐步展開修繕。賴清德總統今天前往七股區西寮里視察災後復建，感謝中央各部會及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。