教育預算減少 教團：中央地方請溝通 別推來推去

因應財劃法修正，明年度教育部預算編列二三七一億元，比今年度減少九○八點七億元，降幅達百分廿七點七。教團表示，憂心中央和地方因財劃法產生的紛爭，導致早已匱乏的教育經費「沒有接住」，讓面臨崩壞的教育現場環境更加惡化。

全中教理事長史美奐表示，財劃法出來之後，「看不到中央和地方的溝通」，中央說編給地方，地方又說沒編到。他認為，少子化已經造成教育大環境如此惡劣，此時中央和地方如果又互推，最後犧牲的就是學生。

「如果中央和地方都認為教育重要，教育經費怎能減少？」全教總理事長侯俊良說，如今正在進行的教育政策，不能因為財劃法而有所延遲或倒退。他舉例，中央以財劃法為理由減列的教師員額，如果地方沒有接上、補齊這些教育員額，後續將會加重老師的工作量，牽一髮動全身，嚴重影響所有教育現場。

他希望中央和地方好好溝通，必須負擔的教育責任不能推來推去，「推來推去的結果，就是學生成為犧牲品」。

此外，針對國民黨智庫報告對教育部五年期「國家語言整體發展方案」的質疑，史美奐表示，希望把規畫本土語教學的權責回歸課綱，由課綱審議會來討論本土語言的發展目標、進程和師資等，「不能沒有規畫卻先編預算」。他表示，如今的課綱只編本土語的授課時數，卻未討論如何從國中到大學循序漸進推進本土語教學，只有時數、卻沒有目標和進程。

