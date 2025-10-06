藍營智庫：明年教科文預算減263億 主計總處歸因財劃法
國民黨智庫國家政策研究基金會報告指出，明年度中央政府總預算歲出較今年增加一一○○億元，教育科學文化支出反而減少二六三億元，而教育部預算降幅最大，比今年度減少九○八點七億元；主計總處說明，主要因應財劃法修正釋出財源，調整一般性補助款補助範圍為具經常性等事項。
國民黨智庫報告指出，明年度教育部預算編列二三七一億元，比今年度減少九○八點七億元，降幅達廿七點七％，主要因應財劃法修正，將二至未滿六歲幼兒教育與照顧、軍教課稅配套等以全額或高比率金額改以一般性補助款編列，教師員額編制經費減列補助地方政府，另將各級學校電費相關經費移至地方政府辦理，及學雜費減免專案因應私校學生人數下降減列等原因。
該報告舉例，二至未滿六歲幼兒教育與照顧僅編列九點八億元，減列金額達六七八點八億元；軍教課稅配套相關經費編列○點六億元，減列七二點三億元，教師員額編制經費減列補助地方政府編列一點七億元，減列卅一點五億元。主計總處說明，因配合財劃法修正，由一般性補助款編列。
該報告也提到，各級學校電費相關經費編列卅點九億元，減列廿七點九億元等。主計總處說明，地方轄管學校電費補貼，回歸地方政府辦理。至於補助地方政府提高國小教師員額編制，主計總處回應，是配合財劃法修正檢討，減列補助地方政府經費。
「拿財劃法解釋，根本是亂牽拖。」國民黨立委賴士葆批評，明年度歲出增加一一○○億元，國防預算暴增，自然排擠教育預算，而主計總處牽拖這與財劃法修正釋出中央財源有關，但中央雖提高統籌分配稅款、維持一般性補助款總額，卻大砍計畫性補助款，讓地方政府財政水庫不如預期。
民眾黨立委林國成質疑，賴政府不按預算編列邏輯，重視外交及國防，卻排擠教育、交通等重要經費，補助也是喜歡就多補，不喜歡就收回，本會期審預算時，會就此部分嚴加檢視。
