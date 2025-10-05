林佳龍中秋短影片 大推月餅配友邦瓜地馬拉咖啡

快訊

中央社／ 台北5日電

外交部林佳龍才剛自波蘭返台，今天就擔任最佳推銷員，他在社群媒體表示，中美洲經貿辦事處與全家合作推出限定精品咖啡，是搭配中秋月餅的解膩良伴，希望民眾以行動支持友邦瓜地馬拉的特色農產品。

外交部長林佳龍晚間在臉書發布短影片表示，中秋連假有人安排出遊，有人與親朋好友團聚烤肉，他和民眾一樣，在各式月餅團團包圍下，經過一番理智抗爭後，最後臣服於綿密豆沙和鹹香蛋黃的美味誘惑。

林佳龍提到，吃月餅常會來杯茶或咖啡增添風味也能解膩，推薦喜歡咖啡的朋友，不妨到全家便利商店買杯「安提瓜風味」的單品咖啡，以行動支持友邦瓜地馬拉的特色農產品。

林佳龍說，這次外交部中美洲經貿辦事處與台糖、全家合作，推出限定精品咖啡豆，買咖啡還能獲得「瓜」感十足的杯套。特別感謝最可愛的外送員、中美洲經貿辦的吉祥物「咖豆貓」，在他返台後貼心送來咖啡應援，也為台灣與友邦的情誼加添香氣。

最後，林佳龍祝賀民眾中秋團圓，月圓人更圓，中秋佳節快樂。

咖啡豆 外交部 林佳龍

