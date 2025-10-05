藍白擬退總預算案 政院：願與立院溝通

立法院國民黨團與民眾黨團不滿政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，擬在7日對總預算案提出復議案。行政院發言人李慧芝今天表示，政院一直都願意與立院溝通，但政院是憲政機關，有守護憲法義務，無法執行有違憲疑慮的法案。

行政院會8月通過115年度中央政府總預算案，暫緩編列志願役加薪以及提高警察人員所得替代率預算，並強調暫緩編列主要是考量不同公務員的公平性、衡平性，且有違憲疑慮，因此會聲請釋憲，若釋憲結果未違憲，將追溯補齊。

國民黨團不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金等預算，擬在7日提出復議案，將付委的總預算案退回程序委員會；民眾黨團副總召張啓楷今天說，拒絕編列提高軍人待遇及警消退休金的預算，跨越依法行政的紅線，7日民眾黨團會對總預算案提出復議案。

行政院發言人李慧芝指出，行政院一直都願意與立法院溝通，但政院是憲政機關，有守護憲法的義務，無法執行有違憲疑慮的法案。

李慧芝表示，35年前立院違憲增加政府支出，要求政院加發公教人員獎金，當時的行政院長李煥也拒絕執行並聲請釋憲，最終大法官做出第264號解釋，明白指出立法院的決議是「增加支出之提議」，違反憲法第70條。

李慧芝說，行政院尊重立法院審議預算權，而編列預算是行政權，立法院也應該尊重而非一再跨越紅線、甚至違憲，破壞民主法治根基。

李慧芝表示，明年度中央政府總預算攸關民生、經濟及國家發展，希望能順利付委、進入實質審查，由於行政院沒有權限召開朝野協商，若立法院召集協商，行政院願意共同參與，促進兩院的溝通與協調。

