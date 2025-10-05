立院財委會8日起審查韌性特別預算案 10/17可望三讀

各界關注普發現金發放時程，立法院財政委員會8、9日排審韌性特別預算案，若順利完成初審，預計可在14日的程序委員會，將特別預算案排入17日立法院會議程完成三讀；特別預算公布後1個月內，將開始執行普發現金發放作業。

依據「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例 」規定，將發放現金每人新台幣1萬元，強化民眾消費韌性，擴大內需以提振經濟效益；且普發現金應於特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢。

立法院會3日邀行政院長卓榮泰列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備質詢。依黨團協商結論，在韌性特別預算案詢答完畢後即交審查，各黨團同意不提出復議。

立法院財政委員會8日、9日，將與內政、外交及國防、經濟、教育及文化、社會福利及衛生環境委員會等委員會進行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，並進行詢答及處理，預算提案則於8日上午10時截止收件。

若韌性特別預算案9日順利在委員會初審通過，最快可在14日的程序委員會中，排入17日立法院會的討論事項，並在當日完成三讀程序。

卓榮泰3日在立法院備詢時表示，行政院會請總統盡速公告，公告後生效，生效後1個月內就可以發放。也就是說，若10月17日韌性特別預算案完成三讀，並待總統公告後，11月中下旬即可開始普發現金1萬元。

