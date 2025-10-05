影／被問「可惜無法與彭振聲互動？」柯文哲長嘆一聲離去

台北市前副市長彭振聲，在京華城案審理期間喪母，今天(5日)在台北市立殯儀館舉辦告別式。民眾黨前主席柯文哲中午赴現場致意後，在12時40分許離場。柯文哲除獻花外，也因司法案件關係，僅與彭振聲雙手合十、敬禮致意。面對記者提問「無法與彭振聲互動、關心是否有點可惜？」，柯文哲長嘆一聲，並未多做回應便離去。

