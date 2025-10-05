外交部祝賀捷克順利完成眾議院選舉 盼持續深化合作

捷克於今（2025）年10月3日至4日舉行眾議院選舉，選舉結果由捷克統計局於5日公布，其中「是的2011」黨（ANO）、「一起」聯盟（SPOLU）及「城市聯盟」黨（STAN）在眾院200席中，分別獲得80席、52席及22席，為新屆國會前三大政黨或政團；外交部祝賀並期盼未來持續與捷克深化各領域合作。

外交部指出，捷克整體選舉過程平和順利，展現成熟民主的典範；外交部向捷克政府與人民表達誠摯祝賀，我國政府期盼在既有堅實基礎上，持續與捷克眾議院及未來新政府深化各領域合作，共同促進歐洲與印太區域的和平、穩定與繁榮。

商品推薦