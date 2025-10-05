視察丹娜絲災後重建 賴總統肯定中央、地方及民間協力

總統府指出，賴清德總統今（5）日上午先後前往嘉義及台南關心丹娜絲風災後房舍修繕狀況及水利設施復建情形，肯定中央、地方政府及民間協力合作，讓受災民眾盡速恢復正常生活。

賴總統表示，明天就是中秋節，今天特別來視察丹娜絲風災後，中央與地方共同合作修復重建的情形；目前多數人的房屋都已完成修繕，少數尚未修復的政府也會持續提供協助，讓大家恢復正常生活。

賴總統提到，丹娜絲颱風自台灣海峽由南向北，從嘉義進入，在台南就有3萬多戶受災，災民無法找到工人和材料，因此在討論之後決定先暫停中央政府和地方政府的工程，請工程團隊先幫市民修繕房屋，也可以控制修繕的價格及品質；此外，他肯定慈濟等公益團體的投入，及桂田營造認養多戶低收入及中低收入戶的修繕，這次台南和嘉義的災情才能這麼快復原。

賴總統指出，立法院已經通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，行政院依照特別條例規定，提出通過特別預算案，編列經費，有針對災民的家園復原慰問金和完工補助金，也有鼓勵災民與政府協調媒合修繕的獎勵金；這次除包括救災及房屋修建經費，還包括水電、通訊、道路修護、橋梁修建、堤防、交通建設等基礎建設，相關項目都已納入特別預算編列。

