賴清德總統七股視察風災後復建 肯定中央地方合力成果

丹娜絲颱風重創台南多處地區，災區已完成多數清理逐步展開修繕。賴清德總統今天前往七股區西寮里視察災後復建，感謝中央各部會及地方基層投入努力，期勉加速收尾，讓居民早日回歸正常生活。

賴總統聽取水利復建簡報，巡視民宅過程致贈中秋禮盒，向居民表達關懷與祝福。他勉勵市府員工，維護民眾生命財產安全是政府的首要責任。台灣常受颱風、地震及氣候異常影響，相關單位應持續落實清淤、防汛等例行工作，這與醫師同樣是「救人」的工作，能讓市民獲得更完善的安全保障。

市長黃偉哲表示，丹娜絲颱風西寮里災情嚴重，市府第一時間即整合中央與地方資源，優先進行堤防加固，防範再度淹水。加速修繕當地活動中心，使能重新發揮社區功能。受災慰助金則專案處理，確保能以最快速度發放受災戶，協助早日安定生活。

賴總統指出，丹娜絲颱風行走路線120年難得一見，南部因此遭受重創，然而能有如此高效的重建速度，有賴於地方政府與中央的積極合作，也包括暫時先暫停地方建設，將建設工班全數用於重建，使速度與品質兼具。目前僅剩零星災戶待修復，期盼重建工作加速推進，讓受災居民能早日重建家園。

水利局長邱忠川說，丹娜絲颱風當時帶來5.7公尺浪高與1.02公尺暴潮位，造成西寮地區排水不及溢淹。水利局兩日內完成西寮社區600公尺防洪牆加高工程，並於將軍區青鯤鯓社區西南航道增設400公尺堤防。青山港沙洲嚴重受損，市府動用災害準備金1900萬元搶修，預計年底前完成850公尺沙腸袋設置與2.5萬立方公尺抽沙養灘作業。

水利局感謝行政院支持台南市所提出17.6億元治水經費，推動七股潟湖沙洲復育、大寮排水整治、防潮閘門與社區抽水設施等整體防護強化計畫，全面提升沿海防災能力。沙洲復育短中長期計畫總經費約11.9億元，短期將採減浪柵、堆砂籬、沙腸袋及抽沙養灘等NBS工法，中長期則進行水工模型試驗與離岸潛堤建設。另區域排水治理計畫經費5.7億元，防潮閘門、護岸整治與抽水設備設計作業啟動，將於經費到位後盡速發包施工，以盡早改善地方水患。 賴清德總統七股視察風災後復建。圖／台南市政府提供 賴清德總統七股視察風災後復建。圖／台南市政府提供 七股區西寮社區護岸加高工程完工，提升沿海地區防潮及排水，減少未來淹水風險。圖／台南市政府提供 賴清德總統七股視察風災後復建。圖／台南市政府提供 七股區西寮社區護岸加高工程完工後面貌，提升沿海地區防潮及排水能力，有效減少未來淹水風險。圖／台南市政府提供 修繕完成的七股西寮護岸段，結構強化可兼具防洪與社區環境安全功能。圖／台南市政府提供

