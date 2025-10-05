快訊

見馬太鞍溪橋遭沖毀…傳劉世芳開會「呵呵笑」？災變中心聲明回應

搭公車「善意一腳」 助輪椅翁感動9萬人…高中生嚇一跳：沒什麼啦

中秋連假慘成暑假 國中生曝「22項回家作業」太崩潰：請大家要活著

賴清德總統七股視察風災後復建 肯定中央地方合力成果

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
賴清德總統七股視察風災後復建，巡視民宅過程致贈中秋禮盒，向居民表達關懷與祝福。圖／台南市政府提供
賴清德總統七股視察風災後復建，巡視民宅過程致贈中秋禮盒，向居民表達關懷與祝福。圖／台南市政府提供

丹娜絲颱風重創台南多處地區，災區已完成多數清理逐步展開修繕。賴清德總統今天前往七股區西寮里視察災後復建，感謝中央各部會及地方基層投入努力，期勉加速收尾，讓居民早日回歸正常生活。

賴總統聽取水利復建簡報，巡視民宅過程致贈中秋禮盒，向居民表達關懷與祝福。他勉勵市府員工，維護民眾生命財產安全是政府的首要責任。台灣常受颱風、地震及氣候異常影響，相關單位應持續落實清淤、防汛等例行工作，這與醫師同樣是「救人」的工作，能讓市民獲得更完善的安全保障。

市長黃偉哲表示，丹娜絲颱風西寮里災情嚴重，市府第一時間即整合中央與地方資源，優先進行堤防加固，防範再度淹水。加速修繕當地活動中心，使能重新發揮社區功能。受災慰助金則專案處理，確保能以最快速度發放受災戶，協助早日安定生活。

賴總統指出，丹娜絲颱風行走路線120年難得一見，南部因此遭受重創，然而能有如此高效的重建速度，有賴於地方政府與中央的積極合作，也包括暫時先暫停地方建設，將建設工班全數用於重建，使速度與品質兼具。目前僅剩零星災戶待修復，期盼重建工作加速推進，讓受災居民能早日重建家園。

水利局長邱忠川說，丹娜絲颱風當時帶來5.7公尺浪高與1.02公尺暴潮位，造成西寮地區排水不及溢淹。水利局兩日內完成西寮社區600公尺防洪牆加高工程，並於將軍區青鯤鯓社區西南航道增設400公尺堤防。青山港沙洲嚴重受損，市府動用災害準備金1900萬元搶修，預計年底前完成850公尺沙腸袋設置與2.5萬立方公尺抽沙養灘作業。

水利局感謝行政院支持台南市所提出17.6億元治水經費，推動七股潟湖沙洲復育、大寮排水整治、防潮閘門與社區抽水設施等整體防護強化計畫，全面提升沿海防災能力。沙洲復育短中長期計畫總經費約11.9億元，短期將採減浪柵、堆砂籬、沙腸袋及抽沙養灘等NBS工法，中長期則進行水工模型試驗與離岸潛堤建設。另區域排水治理計畫經費5.7億元，防潮閘門、護岸整治與抽水設備設計作業啟動，將於經費到位後盡速發包施工，以盡早改善地方水患。

賴清德總統七股視察風災後復建。圖／台南市政府提供
賴清德總統七股視察風災後復建。圖／台南市政府提供
賴清德總統七股視察風災後復建。圖／台南市政府提供
賴清德總統七股視察風災後復建。圖／台南市政府提供
七股區西寮社區護岸加高工程完工，提升沿海地區防潮及排水，減少未來淹水風險。圖／台南市政府提供
七股區西寮社區護岸加高工程完工，提升沿海地區防潮及排水，減少未來淹水風險。圖／台南市政府提供
賴清德總統七股視察風災後復建。圖／台南市政府提供
賴清德總統七股視察風災後復建。圖／台南市政府提供
七股區西寮社區護岸加高工程完工後面貌，提升沿海地區防潮及排水能力，有效減少未來淹水風險。圖／台南市政府提供
七股區西寮社區護岸加高工程完工後面貌，提升沿海地區防潮及排水能力，有效減少未來淹水風險。圖／台南市政府提供
修繕完成的七股西寮護岸段，結構強化可兼具防洪與社區環境安全功能。圖／台南市政府提供
修繕完成的七股西寮護岸段，結構強化可兼具防洪與社區環境安全功能。圖／台南市政府提供

丹娜絲颱風 水利局 復育 台南 黃偉哲 賴清德

延伸閱讀

影／光復鄉清淤持續 佛祖街仍沙土掩埋

馬太鞍溪溢流釀災「中央官員竟魔性訕笑」？凌濤：劉世芳是你嗎

上次花蓮勘災隔空打電話 賴清德終於要跟徐榛蔚同框

國安會官員傳赴美 探詢總統出訪可能

相關新聞

外交部祝賀捷克順利完成眾議院選舉 盼持續深化合作

捷克於今（2025）年10月3日至4日舉行眾議院選舉，選舉結果由捷克統計局於5日公布，其中「是的2011」黨（ANO）、...

民眾黨團將對總預算案提復議 預告將告發卓榮泰涉瀆職

立法院本會期將審議中央政府115年度總預算案，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天表示，行政院長卓榮泰拒絕依法編列提高軍人待...

高市早苗當選自民黨總裁 郭國文：安倍路線再確認 台日更友好

日本前經濟安保擔當大臣高市早苗當選自民黨第29代總裁。民進黨立委郭國文今天指出，高市的當選基本上是安倍路線「再確認」，親...

影／被問「可惜無法與彭振聲互動？」柯文哲長嘆一聲離去

台北市前副市長彭振聲，在京華城案審理期間喪母，今天(5日)在台北市立殯儀館舉辦告別式。民眾黨前主席柯文哲中午赴現場致意後...

視察丹娜絲災後重建 賴總統肯定中央、地方及民間協力

總統府指出，賴清德總統今（5）日上午先後前往嘉義及台南關心丹娜絲風災後房舍修繕狀況及水利設施復建情形，肯定中央、地方政府...

賴清德總統七股視察風災後復建 肯定中央地方合力成果

丹娜絲颱風重創台南多處地區，災區已完成多數清理逐步展開修繕。賴清德總統今天前往七股區西寮里視察災後復建，感謝中央各部會及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。