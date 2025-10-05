賴總統訪台南七股 盼丹娜絲風災後重建早日完成

總統賴清德今天前往台南市七股區西寮里關心丹娜絲風災後復建情形，除感謝中央各部會及地方基層人員投入，也期盼重建工作加速推進，讓受災居民早日恢復正常生活。

賴總統在台南市長黃偉哲等人陪同下，前往受災嚴重的西寮里視察災後復建情形，聽取台南市政府水利局長邱忠川簡報七股潟湖沙洲與護岸修復計畫，以及災後搶修與後續防護規劃，賴總統並在視察民宅過程中致贈中秋慰問禮盒給地方居民，表達關懷與祝福。

邱忠川簡報時說明，颱風丹娜絲當時帶來5.7公尺浪高與1.02公尺暴潮位，造成西寮地區排水不及溢淹，水利局當時於兩日內完成西寮社區600公尺防洪牆加高工程，並於將軍區青鯤鯓社區西南航道增設400公尺堤防。

邱忠川表示，另外，青山港沙洲也因颱風嚴重受損，市府動用災害準備金新台幣1900萬元搶修，預計年底前完成850公尺沙腸袋設置與2.5萬立方公尺抽沙養灘作業。

黃偉哲致詞表示，颱風丹娜絲造成西寮里災情嚴重，市府第一時間整合中央與地方資源，優先進行堤防加固，防範未來再度淹水，同時加速修繕當地活動中心，重新發揮社區功能，至於受災慰助金部分，則以專案方式處理，確保補助能以最快速度發放到受災戶手中。

賴總統表示，颱風丹娜絲路徑是120年難得一見，南部因此遭受重創，然而能有如此高效的重建速度，有賴地方政府與中央積極合作，包括先調度地方建設工班用於重建，使速度與品質兼具，目前僅剩零星災戶待修復，期勉市府持續加速收尾，讓居民早日回歸正常生活。

賴總統說，維護民眾生命財產安全是政府首要責任，台灣常受颱風、地震及氣候異常影響，市府相關單位應持續落實清淤、防汛等例行工作，這與醫師同樣是「救人」的工作，能讓市民獲得更完善的安全保障。

