丹娜絲風災重創嘉南 劉世芳：慰助金核發逾14億

颱風丹娜絲7月重創嘉義與台南地區，內政部長劉世芳今天陪同總統賴清德至嘉義縣關心復原進度。劉世芳說，嘉義縣與台南市的復原慰助金已核發新台幣14.1億元，會積極偕同地方政府及民間加速推動各項修復工作。

賴總統今天到嘉義縣東石鄉關心丹娜絲風災災民，及視察受損民房復原進度，包括行政院政務委員陳金德、內政部長劉世芳、嘉義縣長翁章梁、民進黨立委蔡易餘、內政部國土署長吳欣修及國土署中區都市基礎工程分署副分署長黃永興等人陪同出席。

劉世芳表示，在丹娜絲颱風及0728豪雨災後復原重建特別條例及預算的支持下，內政部積極整合公私資源，偕同地方政府及民間全力加速推動各項修復工作。

內政部表示，為加速協助受災縣市及民眾完成災後搶修及家園復建工程，相關工作人員分別進駐嘉義縣東石鄉及台南市佳里區，偕同地方政府及營造施工廠商積極辦理受損民宅勘查、修復需求整合、現場丈量、進場拆除與復原工程等施作。

劉世芳指出，截至目前為止，嘉義縣東石鄉總申請媒合戶數共42戶，並全數完成勘查，已有12戶簽約，其中10戶已完成修繕，另2戶持續處理中，預計10月20日會完工。另在台南市佳里區有59戶完成修繕，另9戶施作中，預計10月15日前陸續完工，另有9戶後續會進場施工。

劉世芳說，有關慰助金辦理情形，目前嘉義縣已受理1萬5415件，核定1萬947案，核發金額達1.9億餘元；台南市已受理5萬873件，核定4萬7615件，核發金額已超過12.2億元，期盼發放慰助金能減輕民眾經濟負擔、儘快回歸日常生活。

劉世芳表示，內政部持續協助丹娜絲風災受災民眾辦理家園復原等工作，特別是在協助弱勢戶部分，在中央、地方及民間共同努力下，以最快速度完成修繕工程，使民眾能在最短時間重返家園。中央與地方也會持續完善民生基礎設施及擴充社區災害防救量能，提升社會整體防災韌性。

行政院先前公布丹娜絲風災家園復原慰助金方案，凡公告災區住宅受損的受災戶，只要屋頂及外牆受損面積達20平方公尺至100平方公尺者，每戶補助5萬元；超過100平方公尺者，每戶補助10萬元。行政院已於7月30日前預撥20億元給台南市、嘉義縣及嘉義市政府發放慰助金。

