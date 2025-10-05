關心丹娜絲風災復原進度 內政部長劉世芳陪同總統下鄉

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

總統賴清德5日在內政部劉世芳、嘉義縣長翁章梁等人的陪同下，關心嘉義縣東石鄉之丹娜絲風災災民，並視察受損民宅復原進度，同時慰勉所有協助災後復原的工作人員。部長劉世芳表示，在丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例及預算的支持下，內政部積極整合公私資源，偕同地方政府及民間全力加速推動各項修復工作，讓災區盡早完成修復及使災民早日回歸日常生活。

內政部表示，為加速協助受災縣市及民眾完成災後搶修及家園復建之工程進行，同仁分別進駐嘉義縣東石鄉及臺南市佳里區，偕同地方政府及營造施工廠商積極辦理受損民宅勘查、修復需求整合、現場丈量、進場拆除與復原工程等施作。嘉義縣東石鄉截至目前為止，總申請媒合戶數共有42戶，並全數完成勘查，已簽約有12戶，其中10戶已完成修繕，另2戶持續處理中，預計10月20日會完工。另在臺南市佳里區部分，59戶已完成修繕，另9戶施作中，預計10月15日前陸續完工，另有9戶後續會進場施工。

此外，有關慰助金辦理情形，目前嘉義縣已受理15,415件，核定10,947案，核發金額達1.9億餘元；臺南市已受理50,873件，核定47,615件，核發金額已超過12.2億元，經由慰助金之發放，實質減輕大家的經濟負擔，期盼在政府的支持下，讓大家回歸日常生活。

劉世芳表示，內政部持續協助丹娜絲風災受災民眾辦理家園復原等工作，特別是在弱勢戶協助部分，在中央、地方及民間共同努力下，以最快速度完成修繕工程，使其能在最短時間就重返熟悉的生活空間，得以在安全的家，安心過中秋及踏實生活。另中央與地方會持續完善民生基礎設施及擴充社區災害防救量能，提升社會整體防災韌性。

5日陪同賴清德總統關心嘉義縣東石鄉丹娜絲風災災民及視察受損民房復原進度，包括行政院政務委員兼工程會主委陳金德、內政部長劉世芳、嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、內政部國土署長吳欣修及中工分署副分署長黃永興、嘉義東石鄉長林俊雄及猿樹村長黃聰吉，以及復原重建協力營造廠商等共同參加。

