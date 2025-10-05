賴總統肯定中央地方民間協力 促丹娜絲風災後復建

快訊

中央社／ 台北5日電

總統賴清德今天上午先後前往嘉義及台南關心丹娜絲風災後房舍修繕狀況及水利設施復建情形，他肯定中央、地方政府及民間協力合作，讓受災民眾儘速恢復正常生活。

總統府今天透過新聞稿表示，賴總統說，明天就是中秋節，今天特別前往視察丹娜絲風災後，中央與地方共同合作修復重建的情形。目前多數人的房屋都已完成修繕，少數尚未修復的政府也會持續提供協助，讓大家恢復正常生活。

總統提到，丹娜絲颱風自台灣海峽由南向北，從嘉義進入。過去颱風都是由東向西，有中央山脈阻擋，而雲嘉南是平原，因此受到很大的衝擊，災情慘重。在台南就有3萬多戶受災，災民無法找到工人、材料。因此在討論之後決定先暫停中央政府和地方政府的工程，請工程團隊先幫市民修繕房屋，也可以控制修繕的價格及品質。他並肯定慈濟等公益團體的投入，及桂田營造認養多戶低收入及中低收入戶的修繕，這次台南和嘉義的災情才能這麼快復原。

賴總統接著說，此次也特別在台南設置前進指揮所，由政委陳金德擔任指揮官，在第一線提供協助並每日提供進度。他也肯定西寮里長柯勝強的用心及認真，更針對花蓮風災捐出一月所得，里內也幫忙募款，充分展現台灣人的互助精神，令人欽佩。

總統提到，台南市政府受理5萬件家園復原慰問金的申請，補助金額近12億3000萬元由中央協助支應，行政效率值得肯定，應繼續努力，儘速協助發放家園復原慰助金給受災民眾。

賴總統感謝多位立法委員支持，立法院已經通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，行政院依照特別條例規定，提出通過特別預算案，編列經費；針對已自行修繕的弱勢家庭，除了原已領取的家園復原慰助金外，再加碼完工補助：屋頂牆面受損20至100平方公尺補助5萬元，超過100平方公尺補助10萬元；未達20平方公尺以下者，地方政府補助1萬元，中央政府亦補助1萬元。另外，為鼓勵受災民眾參與政府協調進行媒合修繕，將發放2萬元獎勵金。

總統指出，這次除包括救災及房屋修建經費，還包括水電、通訊、道路修護、橋梁修建、堤防、交通建設等基礎建設，相關項目都已納入特別預算編列。此外，有關七股潟湖沙洲復育工作，中央也將協助辦理，該工程雖困難，但有助提升地方安全。

總統聽取簡報後裁示，在台灣會影響民眾財產安全最常見的因素包括颱風、地震及其他意外如交通事故等。現在因為氣候異常，請水利局跟工務局都要放在心上，維護民眾安全。

包括雲嘉南災後復原前進指揮所指揮官陳金德、內政部長劉世芳、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、立法委員蔡易餘、林俊憲、郭國文等人分別陪同總統出席這項行程。

丹娜絲颱風 災後

立法院本會期將審議中央政府115年度總預算案，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天表示，行政院長卓榮泰拒絕依法編列提高軍人待...

日本前經濟安保擔當大臣高市早苗當選自民黨第29代總裁。民進黨立委郭國文今天指出，高市的當選基本上是安倍路線「再確認」，親...

國民黨智庫國家政策研究基金會審視明年度中央政府總預算，歲出編列3兆350億元，較今年增加1100億元、約增3.8％；教育...

前總統蔡英文在2012年總統大選失敗後，民進黨在野時創立的「想想論壇」重出江湖。退輔會前副主委李文忠認為，其標榜的政策與...

行政院未在115年度中央政府總預算中依法編列軍人待遇、提高警消退休金等預算，引發爭議。國民黨立委許宇甄今天批評，總預算問...

民眾黨主席黃國昌疑似組織狗仔隊跟監綠營政治人物，成為綠營包括王義川等激進派近日緊咬議題，但民進黨內也出現不一樣看法指出，若黃國昌背後資金有中資，那才叫一刀畢命的事證，而目前關於資金有疑慮的指控，都只點到為止，未達痛點，也已進入冗長司法程序。 黨內不同意見指出，民進黨恐怕要理性思考，在一般民眾看來，在野黨組織狗仔隊跟監執政黨要員，充其量是人格不高尚，但會是重大扣分的事件嗎？若持續陷在同溫層裡同仇敵愾，那並沒記取大罷免失敗教訓，2026年地方選舉也拓不出五成的過半支持，屆時在藍白合夾殺下，恐怕陷入更不利境地。

