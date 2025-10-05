賴總統肯定中央地方民間協力 促丹娜絲風災後復建

總統賴清德今天上午先後前往嘉義及台南關心丹娜絲風災後房舍修繕狀況及水利設施復建情形，他肯定中央、地方政府及民間協力合作，讓受災民眾儘速恢復正常生活。

總統府今天透過新聞稿表示，賴總統說，明天就是中秋節，今天特別前往視察丹娜絲風災後，中央與地方共同合作修復重建的情形。目前多數人的房屋都已完成修繕，少數尚未修復的政府也會持續提供協助，讓大家恢復正常生活。

總統提到，丹娜絲颱風自台灣海峽由南向北，從嘉義進入。過去颱風都是由東向西，有中央山脈阻擋，而雲嘉南是平原，因此受到很大的衝擊，災情慘重。在台南就有3萬多戶受災，災民無法找到工人、材料。因此在討論之後決定先暫停中央政府和地方政府的工程，請工程團隊先幫市民修繕房屋，也可以控制修繕的價格及品質。他並肯定慈濟等公益團體的投入，及桂田營造認養多戶低收入及中低收入戶的修繕，這次台南和嘉義的災情才能這麼快復原。

賴總統接著說，此次也特別在台南設置前進指揮所，由政委陳金德擔任指揮官，在第一線提供協助並每日提供進度。他也肯定西寮里長柯勝強的用心及認真，更針對花蓮風災捐出一月所得，里內也幫忙募款，充分展現台灣人的互助精神，令人欽佩。

總統提到，台南市政府受理5萬件家園復原慰問金的申請，補助金額近12億3000萬元由中央協助支應，行政效率值得肯定，應繼續努力，儘速協助發放家園復原慰助金給受災民眾。

賴總統感謝多位立法委員支持，立法院已經通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，行政院依照特別條例規定，提出通過特別預算案，編列經費；針對已自行修繕的弱勢家庭，除了原已領取的家園復原慰助金外，再加碼完工補助：屋頂牆面受損20至100平方公尺補助5萬元，超過100平方公尺補助10萬元；未達20平方公尺以下者，地方政府補助1萬元，中央政府亦補助1萬元。另外，為鼓勵受災民眾參與政府協調進行媒合修繕，將發放2萬元獎勵金。

總統指出，這次除包括救災及房屋修建經費，還包括水電、通訊、道路修護、橋梁修建、堤防、交通建設等基礎建設，相關項目都已納入特別預算編列。此外，有關七股潟湖沙洲復育工作，中央也將協助辦理，該工程雖困難，但有助提升地方安全。

總統聽取簡報後裁示，在台灣會影響民眾財產安全最常見的因素包括颱風、地震及其他意外如交通事故等。現在因為氣候異常，請水利局跟工務局都要放在心上，維護民眾安全。

包括雲嘉南災後復原前進指揮所指揮官陳金德、內政部長劉世芳、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、立法委員蔡易餘、林俊憲、郭國文等人分別陪同總統出席這項行程。

