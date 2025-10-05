民眾黨團將對總預算案提復議 預告將告發卓榮泰涉瀆職

立法院本會期將審議中央政府115年度總預算案，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天表示，行政院長卓榮泰拒絕依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，嚴重跨越依法行政的紅線，更是涉及瀆職及國賠等嚴重問題，卓榮泰已是台灣最大亂源，民眾黨團將提出復議案要求退回，也會向法務部告發卓榮泰涉嫌瀆職，要求嚴辦。

立法院會上周處理報告事項，國民黨團一度提案封殺總預算案、要求退回程序委員會，最終在7分鐘待表決的鈴聲結束後選擇撤案。民眾黨團總召黃國昌當時表示，民眾黨團不會直接退回總預算，但是也不會簽署不復議同意書，同時要求立法院長韓國瑜盡速召集黨團協商，就看卓榮泰是否繼續悍然拒絕依法編列預算。

張啓楷今天受訪時直言，卓榮泰已經變成台灣最大亂源，針對提高軍人待遇及警消退休金，這是立法院三讀通過、總統公告的法定預算，至今依然一毛錢都不編列，甚至聲稱要等釋憲結果出爐才要執行，「根本就是法盲，而且故意違法」，行政院有意見也可以提出釋憲，但是在憲法法庭做出裁定以前，當然必須先編列預算執行。

張啓楷指出，如果卓榮泰的邏輯正確，任何民眾都能聲請釋憲，只要是對繳稅、繳罰單及服兵役有意見，「大家真的都學卓榮泰這樣講，等到釋憲結果出爐以後才要繳稅、繳罰單跟當兵，台灣不就世界大亂了。」

張啓楷表示，卓榮泰不僅跨越依法行政的紅線，更是嚴重破壞整個民主法治根本，苛扣軍人薪水及警消退休金明顯瀆職，另外可能還會牽扯到國賠問題，後者依法必須在今年4月發放，行政院至今一毛錢都沒有編列，民眾黨會向法務部告發嚴辦，同時也會幫忙申請國賠。

張啓楷也說，在野黨上周先給行政院7天緩衝期，如果還是不知悔改、拒絕編足預算，民眾黨團本周將會提出復議案，退回違法的明年度中央政府總預算案，除了要求卓榮泰立即補編，同時也要追究相關首長瀆職責任。

