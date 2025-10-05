快訊

「柚子是文旦？」一半人都搞錯 教育部曝挑選3招：香又甜

好消息！苗栗隨機砍人案11歲女童左胸血胸搶救今脫險 轉普通病房

高鐵備戰「寧靜車廂」出新招 孩童哭鬧送「乖乖」安撫

民眾黨團將對總預算案提復議 預告將告發卓榮泰涉瀆職

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
由於行政院未編列提高軍人待遇、警消退休金等預算，國民黨團擬在本周立法院會結束前提出復議案，將總預算案退回程委會。圖／聯合報系資料照片
由於行政院未編列提高軍人待遇、警消退休金等預算，國民黨團擬在本周立法院會結束前提出復議案，將總預算案退回程委會。圖／聯合報系資料照片

立法院本會期將審議中央政府115年度總預算案，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天表示，行政院卓榮泰拒絕依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，嚴重跨越依法行政的紅線，更是涉及瀆職及國賠等嚴重問題，卓榮泰已是台灣最大亂源，民眾黨團將提出復議案要求退回，也會向法務部告發卓榮泰涉嫌瀆職，要求嚴辦。

立法院會上周處理報告事項，國民黨團一度提案封殺總預算案、要求退回程序委員會，最終在7分鐘待表決的鈴聲結束後選擇撤案。民眾黨團總召黃國昌當時表示，民眾黨團不會直接退回總預算，但是也不會簽署不復議同意書，同時要求立法院長韓國瑜盡速召集黨團協商，就看卓榮泰是否繼續悍然拒絕依法編列預算。

張啓楷今天受訪時直言，卓榮泰已經變成台灣最大亂源，針對提高軍人待遇及警消退休金，這是立法院三讀通過、總統公告的法定預算，至今依然一毛錢都不編列，甚至聲稱要等釋憲結果出爐才要執行，「根本就是法盲，而且故意違法」，行政院有意見也可以提出釋憲，但是在憲法法庭做出裁定以前，當然必須先編列預算執行。

張啓楷指出，如果卓榮泰的邏輯正確，任何民眾都能聲請釋憲，只要是對繳稅、繳罰單及服兵役有意見，「大家真的都學卓榮泰這樣講，等到釋憲結果出爐以後才要繳稅、繳罰單跟當兵，台灣不就世界大亂了。」

張啓楷表示，卓榮泰不僅跨越依法行政的紅線，更是嚴重破壞整個民主法治根本，苛扣軍人薪水及警消退休金明顯瀆職，另外可能還會牽扯到國賠問題，後者依法必須在今年4月發放，行政院至今一毛錢都沒有編列，民眾黨會向法務部告發嚴辦，同時也會幫忙申請國賠。

張啓楷也說，在野黨上周先給行政院7天緩衝期，如果還是不知悔改、拒絕編足預算，民眾黨團本周將會提出復議案，退回違法的明年度中央政府總預算案，除了要求卓榮泰立即補編，同時也要追究相關首長瀆職責任。

卓榮泰 行政院 總預算 張啓楷

延伸閱讀

藍委批花蓮災情重建及協調缺乏信任 卓榮泰：會派政委主責跨部會協調

洪孟楷要求官員加入藍白委通訊群組 卓榮泰：通訊錄大家都有吧

莊瑞雄爭取台東納公地放領 卓榮泰：全面盤點檢討相關土地

駁斥花蓮賑災善款挪用傳聞　卓榮泰：一定用於災民

相關新聞

民眾黨團將對總預算案提復議 預告將告發卓榮泰涉瀆職

立法院本會期將審議中央政府115年度總預算案，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天表示，行政院長卓榮泰拒絕依法編列提高軍人待...

高市早苗當選自民黨總裁 郭國文：安倍路線再確認 台日更友好

日本前經濟安保擔當大臣高市早苗當選自民黨第29代總裁。民進黨立委郭國文今天指出，高市的當選基本上是安倍路線「再確認」，親...

國民黨智庫揭總預算教育經費降幅大 較今年減少達27.7%

國民黨智庫國家政策研究基金會審視明年度中央政府總預算，歲出編列3兆350億元，較今年增加1100億元、約增3.8％；教育...

肯定想想論壇重出江湖 李文忠：盼朝野用政策與共識化解衝突

前總統蔡英文在2012年總統大選失敗後，民進黨在野時創立的「想想論壇」重出江湖。退輔會前副主委李文忠認為，其標榜的政策與...

許宇甄批卓內閣虛假治國 籲立院退回115年度總預算重編

行政院未在115年度中央政府總預算中依法編列軍人待遇、提高警消退休金等預算，引發爭議。國民黨立委許宇甄今天批評，總預算問...

黃國昌「跟監門」綠激進派猛攻 黨內：續走是死路一條

民眾黨主席黃國昌疑似組織狗仔隊跟監綠營政治人物，成為綠營包括王義川等激進派近日緊咬議題，但民進黨內也出現不一樣看法指出，若黃國昌背後資金有中資，那才叫一刀畢命的事證，而目前關於資金有疑慮的指控，都只點到為止，未達痛點，也已進入冗長司法程序。 黨內不同意見指出，民進黨恐怕要理性思考，在一般民眾看來，在野黨組織狗仔隊跟監執政黨要員，充其量是人格不高尚，但會是重大扣分的事件嗎？若持續陷在同溫層裡同仇敵愾，那並沒記取大罷免失敗教訓，2026年地方選舉也拓不出五成的過半支持，屆時在藍白合夾殺下，恐怕陷入更不利境地。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。