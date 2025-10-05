高市早苗當選自民黨總裁 郭國文：安倍路線再確認 台日更友好
日本前經濟安保擔當大臣高市早苗當選自民黨第29代總裁。民進黨立委郭國文今天指出，高市的當選基本上是安倍路線「再確認」，親台路線當然會崛起，台日關係會如同過往友好，甚至更好，但彼此間更需要密切合作，至於哪些方面能具體合作，是高市早苗未來主政之後，令人期待的地方。
民進黨立委王定宇分析，高市高舉安倍路線旗幟，主張經濟安全、第一島鏈區域安全合作、強化國防投資、重視日美合作，主張台灣有事跟日本有事，也要警覺中國，其當選勝出，顯示日本主流民意支持安倍路線，相信在未來施政路線上，會大大提升第一島鏈合作，台日間在國防產業、情報交換、區域安全合作上，可以有所期待。
王定宇說，恭喜高市早苗在自民黨總裁選舉勝出，也期待對方能當選日本首任女性首相，當今世界經濟局勢極有挑戰性，高市也會有相當多艱難任務要克服，台灣願意以身為好朋友的身分互相合作、幫忙，期待日本能夠在高市領導下成為亞洲穩定力量。
