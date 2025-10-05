肯定想想論壇重出江湖 李文忠：盼朝野用政策與共識化解衝突

快訊

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
「小英教育基金會」創刊的「想想論壇」今天改版，前總統蔡英文表示，期待凝聚公共思考、拓展社會對話，讓不同世代、不同專業的聲音能在此交流，一起為台灣想想下一步。圖／取自蔡英文臉書
前總統蔡英文在2012年總統大選失敗後，民進黨在野時創立的「想想論壇」重出江湖。退輔會前副主委李文忠認為，其標榜的政策與共識來化解衝突，對「台灣人民對良善社會渴望」、「講道理時代」的強調，格外令人動容的原因，正是近年台灣社會，正朝相反的路上走。

李文忠表示，「想想論壇」標榜「台灣人民對良善社會的渴望並沒有消失，講道理的時代並沒有過去」，「用政策來嘗試說服，用共識來化解政治，並且能在歧見之中，保持冷靜，看見差異，學會理解，一起團結向前邁進」。在紛擾的過去十年，特別是朝野惡鬥一年半未歇的今天，聞之仍令人動容。

李文忠指出，當前台灣社會卻是往相反的方向走，原因其一當然是在野陣營的造謠、扯謊、抹黑，十分惡質，對中共霸權侵凌的立場軟弱，還放任黨內種種舔中媚共言行，甚至曲意辯護。另一方面，綠營也少做功課、查證，急著攻擊在野，甚至任意抹紅，大罷時將藍委打成中共同路人，就是一個惡劣的示範。

李文忠認為，政治變成這樣的原因，因為政治人物們只在意聲量及流量，只想討好同溫層，不管證據及道理，不惜撕裂社會，破壞團結。台灣面對北京武嚇及分化，面對華盛頓擠壓及不確定性，可以說是內外交迫，其中內部的分歧對立視如寇讎，才是最嚴重的問題，關心台灣未來的人必須想想怎麼辦。

因此他肯定「想想論壇」改版第一期討論年金改革，認為是很好的起手，因為國民黨立委已將修改軍公教年改列為優先法案，風雨將來；另外表明用政策討論來互相說服，本政策的公共性涉及世代正義、不同職業階層的公平性及永續性。

李文忠在文章最後問：不知道執政者是否已經準備好政策說帖，或是政治可能折衷的備案？

