徐佳青：4000僑民返台參與國慶 彰顯台灣主權地位

雙十國慶前夕，僑委會在僑民回國報到首日開箱今年國慶紀念品新品。僑委會委員長徐佳青今天表示，今年估計有超過4000名、來自52國僑民返台參與國慶，凸顯台灣主權地位，並凝聚僑民力量。

僑委會上午舉辦「114年10月慶典僑胞回國報到暨全球搭僑同心記者會」，僑委會委員長徐佳青、副委員長李妍慧以及僑民、商界人士出席與會。

徐佳青致詞時表示，今年國慶活動將以10月9日在台中文心森林公園舉行的晚會揭開序幕，僑生歌唱比賽冠軍當天將獻唱，而10月10日上午在總統府前舉行年度國慶大會，晚間國慶煙火則移師到南投施放。

徐佳青指出，感謝僑民回國參與國慶活動，此慶典是向國際社會彰顯台灣主權地位、凝聚僑民力量的展現；今年全球估有近300場活動，參加人次可望超過14萬人，包括美國洛杉磯有以台灣特色「辦桌」招待當地政要，澳洲墨爾本則規劃化妝舞會。

徐佳青在現場表揚首位回台報到的僑民、來自澳洲的廖貴興，並強調今年回台報到最年長僑民為101歲的台灣阿嬤，另有9位超過90歲的僑民返國參加國慶活動；今年返國僑民以美國僑民為最大宗，接著是馬來西亞、加拿大和日本。

今年計有超過4000名、來自52國的僑民報名參加國慶活動，僑委會攜手35家旅行業者推出174條台灣旅遊行程，符合條件者每人可申請最多新台幣3000元的旅遊補助；另針對花東地區觀光，僑委會加碼提高補助金額為每人新台幣4000元。

僑委會在記者會也開箱民國114年國慶紀念品新品，除了受到僑民喜愛的托特包，還有紀念帽、涼感巾以及涼扇，上頭有僑委會吉祥物「福沙阿熊」圖樣。徐佳青表示，今年托特包是以具農家特色圖樣為發想，而紀念帽從漁夫帽改成棒球帽。

僑委會表示，除旅遊補助外，僑委會為歡迎僑民歸國，自9月1日至10月31日，凡持i僑卡至「10月慶典專案特約商店」，即可享有特別優惠價、服務升等或贈送紀念品等相關優惠。

