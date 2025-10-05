快訊

馬太鞍溪溢流釀災「中央官員竟魔性訕笑」？凌濤：劉世芳是你嗎

0050比高股息更適合無腦買！存股哥：完全沒有平準金、殖利率這些問題

MLB／佐佐木朗希火球為大谷守住勝利 誓言再贏1場回洛杉磯

徐佳青：4000僑民返台參與國慶 彰顯台灣主權地位

中央社／ 台北5日電

雙十國慶前夕，僑委會在僑民回國報到首日開箱今年國慶紀念品新品。僑委會委員長徐佳青今天表示，今年估計有超過4000名、來自52國僑民返台參與國慶，凸顯台灣主權地位，並凝聚僑民力量。

僑委會上午舉辦「114年10月慶典僑胞回國報到暨全球搭僑同心記者會」，僑委會委員長徐佳青、副委員長李妍慧以及僑民、商界人士出席與會。

徐佳青致詞時表示，今年國慶活動將以10月9日在台中文心森林公園舉行的晚會揭開序幕，僑生歌唱比賽冠軍當天將獻唱，而10月10日上午在總統府前舉行年度國慶大會，晚間國慶煙火則移師到南投施放。

徐佳青指出，感謝僑民回國參與國慶活動，此慶典是向國際社會彰顯台灣主權地位、凝聚僑民力量的展現；今年全球估有近300場活動，參加人次可望超過14萬人，包括美國洛杉磯有以台灣特色「辦桌」招待當地政要，澳洲墨爾本則規劃化妝舞會。

徐佳青在現場表揚首位回台報到的僑民、來自澳洲的廖貴興，並強調今年回台報到最年長僑民為101歲的台灣阿嬤，另有9位超過90歲的僑民返國參加國慶活動；今年返國僑民以美國僑民為最大宗，接著是馬來西亞、加拿大和日本。

今年計有超過4000名、來自52國的僑民報名參加國慶活動，僑委會攜手35家旅行業者推出174條台灣旅遊行程，符合條件者每人可申請最多新台幣3000元的旅遊補助；另針對花東地區觀光，僑委會加碼提高補助金額為每人新台幣4000元。

僑委會在記者會也開箱民國114年國慶紀念品新品，除了受到僑民喜愛的托特包，還有紀念帽、涼感巾以及涼扇，上頭有僑委會吉祥物「福沙阿熊」圖樣。徐佳青表示，今年托特包是以具農家特色圖樣為發想，而紀念帽從漁夫帽改成棒球帽。

僑委會表示，除旅遊補助外，僑委會為歡迎僑民歸國，自9月1日至10月31日，凡持i僑卡至「10月慶典專案特約商店」，即可享有特別優惠價、服務升等或贈送紀念品等相關優惠。

僑委會 國慶 徐佳青

延伸閱讀

台中南投合體拚觀光 國慶連假看晚會、賞焰火還能抽金幣

台中國慶典禮...中山國中棒球隊領唱國歌 超實用紀念小物曝光

北市餐飲旅宿產值衝全國第一 中秋國慶優惠持續推升熱潮

會不會有國慶颱？ 粉專曝準「哈隆」颱風路徑「天女散花」變數大

相關新聞

高市早苗當選自民黨總裁 郭國文：安倍路線再確認 台日更友好

日本前經濟安保擔當大臣高市早苗當選自民黨第29代總裁。民進黨立委郭國文今天指出，高市的當選基本上是安倍路線「再確認」，親...

國民黨智庫揭總預算教育經費降幅大 較今年減少達27.7%

國民黨智庫國家政策研究基金會審視明年度中央政府總預算，歲出編列3兆350億元，較今年增加1100億元、約增3.8％；教育...

許宇甄批卓內閣虛假治國 籲立院退回115年度總預算重編

行政院未在115年度中央政府總預算中依法編列軍人待遇、提高警消退休金等預算，引發爭議。國民黨立委許宇甄今天批評，總預算問...

光復校園復原 商工、國中7日線上開課 預計13日恢復實體上課

花蓮光復鄉堰塞湖洪災重創校園，經中央、地方與志工合力清理，校園逐步恢復。中央前進協調所總協調官季連成表示，光復商工與光復...

肯定想想論壇重出江湖 李文忠：盼朝野用政策與共識化解衝突

前總統蔡英文在2012年總統大選失敗後，民進黨在野時創立的「想想論壇」重出江湖。退輔會前副主委李文忠認為，其標榜的政策與...

黃國昌「跟監門」綠激進派猛攻 黨內：續走是死路一條

民眾黨主席黃國昌疑似組織狗仔隊跟監綠營政治人物，成為綠營包括王義川等激進派近日緊咬議題，但民進黨內也出現不一樣看法指出，若黃國昌背後資金有中資，那才叫一刀畢命的事證，而目前關於資金有疑慮的指控，都只點到為止，未達痛點，也已進入冗長司法程序。 黨內不同意見指出，民進黨恐怕要理性思考，在一般民眾看來，在野黨組織狗仔隊跟監執政黨要員，充其量是人格不高尚，但會是重大扣分的事件嗎？若持續陷在同溫層裡同仇敵愾，那並沒記取大罷免失敗教訓，2026年地方選舉也拓不出五成的過半支持，屆時在藍白合夾殺下，恐怕陷入更不利境地。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。