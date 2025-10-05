快訊

馬太鞍溪溢流釀災「中央官員竟魔性訕笑」？凌濤：劉世芳是你嗎

0050比高股息更適合無腦買！存股哥：完全沒有平準金、殖利率這些問題

許宇甄批卓內閣虛假治國 籲立院退回115年度總預算重編

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片

行政院未在115年度中央政府總預算中依法編列軍人待遇、提高警消退休金等預算，引發爭議。國民黨立委許宇甄今天批評，總預算問題百出，除軍警消相關經費，還大幅刪減對地方政府的補助，並製造「財源不足」的氛圍，這暴露出卓榮泰內閣虛假治國、政治掛帥的本質，呼籲立院應對115年度總預算復議，退回重編。

許宇甄指出，115年度中央政府總預算案編列問題百出，不僅違法，還有浮編、不實，行政院未依法編列軍人加薪與警消退休金替代率提高的經費，等同漠視國防與基層公務體系的士氣與尊嚴。這些支出是立法院通過、總統公告的法定義務，並非可有可無，卓內閣嚴重侵蝕法治根基。

許宇甄批評，更離譜的是，中央對地方政府的補助經費竟被大幅刪減2200億元，本屬於地方政府的「一般性補助款」也被中央偷走，改為需要申請的計畫性經費，還縮減補助比例，形同中央藉預算手段掐住地方財源，削弱地方治理與自治權，這不只是行政濫權，更是惡質的政治操作。

許宇甄說明，卓內閣宣稱「財劃法」修法後導致財政緊縮，實則是假象。115年度歲入預算僅編列2兆8623億元，但歷年決算數均比預算數高出3300至4400億元，顯示「低估歲入」主計部門的慣用伎倆，更何況主計總處自己預測明年經濟成長率達2.8%，依此推估，中央歲入理應超過3兆元，卓內閣卻故意技術性壓低歲入預算數字，製造「財源不足」的氛圍，藉此刪減軍警消薪水與地方政府補助，實為政治算計而非財政需要。

許宇甄提醒，立法院若不對115年度總預算提復議，形同自我閹割，放任行政權踐踏立法權。預算是國家權力核心之一，行政院違法不編列法定義務支出，立法院卻不作為，將被視為默認行政濫權、縱容偷雞摸狗的行徑。

許宇甄認為，立法機關若無法守住憲政制衡的最後防線，民眾會質疑國會存在的意義。只有退回115年度總預算，要卓內閣依法重編，才能重建預算誠信，恢復人民對政府的信任，重建憲政秩序。

許宇甄 行政院 內閣 總預算

延伸閱讀

美提晶片製造「五五分」方案 許宇甄：根本是賣台協議

年均電力需求預估下降 許宇甄酸：賴政府要推產業外移？

許宇甄：曾文生哭窮應去總統府 別裝可憐掩飾政策錯誤

許宇甄：討好美國採購較貴農產品 把人民當「盤仔」

相關新聞

高市早苗當選自民黨總裁 郭國文：安倍路線再確認 台日更友好

日本前經濟安保擔當大臣高市早苗當選自民黨第29代總裁。民進黨立委郭國文今天指出，高市的當選基本上是安倍路線「再確認」，親...

國民黨智庫揭總預算教育經費降幅大 較今年減少達27.7%

國民黨智庫國家政策研究基金會審視明年度中央政府總預算，歲出編列3兆350億元，較今年增加1100億元、約增3.8％；教育...

許宇甄批卓內閣虛假治國 籲立院退回115年度總預算重編

行政院未在115年度中央政府總預算中依法編列軍人待遇、提高警消退休金等預算，引發爭議。國民黨立委許宇甄今天批評，總預算問...

肯定想想論壇重出江湖 李文忠：盼朝野用政策與共識化解衝突

前總統蔡英文在2012年總統大選失敗後，民進黨在野時創立的「想想論壇」重出江湖。退輔會前副主委李文忠認為，其標榜的政策與...

黃國昌「跟監門」綠激進派猛攻 黨內：續走是死路一條

民眾黨主席黃國昌疑似組織狗仔隊跟監綠營政治人物，成為綠營包括王義川等激進派近日緊咬議題，但民進黨內也出現不一樣看法指出，若黃國昌背後資金有中資，那才叫一刀畢命的事證，而目前關於資金有疑慮的指控，都只點到為止，未達痛點，也已進入冗長司法程序。 黨內不同意見指出，民進黨恐怕要理性思考，在一般民眾看來，在野黨組織狗仔隊跟監執政黨要員，充其量是人格不高尚，但會是重大扣分的事件嗎？若持續陷在同溫層裡同仇敵愾，那並沒記取大罷免失敗教訓，2026年地方選舉也拓不出五成的過半支持，屆時在藍白合夾殺下，恐怕陷入更不利境地。

中秋行程跑攤拉女兒同行有意交棒？應曉薇聲明：選不選都隨緣

國民黨台北市議員應曉薇近期獲交保，出席不少鄰里中秋活動，行程中也見到女兒應佳妤陪同，因而盛傳有交棒意味。不過，應曉薇今上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。