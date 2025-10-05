國民黨智庫揭總預算教育經費降幅大 較今年減少達27.7%

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
教育部。圖／本報資料照片
教育部。圖／本報資料照片

國民黨智庫國家政策研究基金會審視明年度中央政府總預算，歲出編列3兆350億元，較今年增加1100億元、約增3.8％；教育科學文化支出反而減少263億元，教育部預算也比今年度減少908.7元億元、約減27.7％，降幅最大；主計總處說明，主要因應財劃法修正釋出財源，調整一般性補助款補助範圍為具經常性等事項。

智庫報告指出，明年度教育部預算編列2371億元，比今年度減少908.7億元，降幅達27.7％，主要因應財劃法修正，將2至未滿6歲幼兒教育與照顧、軍教課稅配套等以全額或高比例金額改以一般性補助款編列，教師員額編制經費減列補助地方政府，另將各級學校電費相關經費移至地方政府辦理，及學雜費減免專案因應私校學生人數下降減列等原因。

智庫報告舉例，2至未滿6歲幼兒教育與照顧僅編列9.8億元，減列金額達678.8億元；軍教課稅配套相關經費編列0.6億元，減列72.3億元，教師員額編制經費減列補助地方政府編列1.7億元，減列31.5億元，主計總處說明，將由一般性補助款編列。

智庫報告提到，各級學校電費相關經費編列30.9億元，減列27.9億元等，主計總處說明，地方轄管學校電費補貼，回歸地方政府辦理；至於補助地方政府提高國小教師員額編制，主計總處回應，是配合財劃法修正檢討減列補助地方政府經費。

此外，針對教育部5年期「國家語言整體發展方案」，智庫報告質疑，最後一年、2026年合計編列7億9100萬元。其中高中本土語言必修課程上路至今仍面臨專業師資不足、教學品質與專業支持資源不足等問題，尤其偏遠地區與小型學校更為嚴重，另有近5成受訪學生表示未因該課程提升對本土語文的興趣，整體滿意度亦不高。2022年至2025年度相關項目24.2億元經費，成效何在？

教師員額 主計總處 財劃法 補助款 教育部 總預算

