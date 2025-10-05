國民黨智庫揭總預算教育經費降幅大 較今年減少達27.7%

民眾黨主席黃國昌疑似組織狗仔隊跟監綠營政治人物，成為綠營包括王義川等激進派近日緊咬議題，但民進黨內也出現不一樣看法指出，若黃國昌背後資金有中資，那才叫一刀畢命的事證，而目前關於資金有疑慮的指控，都只點到為止，未達痛點，也已進入冗長司法程序。 黨內不同意見指出，民進黨恐怕要理性思考，在一般民眾看來，在野黨組織狗仔隊跟監執政黨要員，充其量是人格不高尚，但會是重大扣分的事件嗎？若持續陷在同溫層裡同仇敵愾，那並沒記取大罷免失敗教訓，2026年地方選舉也拓不出五成的過半支持，屆時在藍白合夾殺下，恐怕陷入更不利境地。

2025-10-05 10:21