國民黨智庫揭總預算教育經費降幅大 較今年減少達27.7%
國民黨智庫國家政策研究基金會審視明年度中央政府總預算，歲出編列3兆350億元，較今年增加1100億元、約增3.8％；教育科學文化支出反而減少263億元，教育部預算也比今年度減少908.7元億元、約減27.7％，降幅最大；主計總處說明，主要因應財劃法修正釋出財源，調整一般性補助款補助範圍為具經常性等事項。
智庫報告指出，明年度教育部預算編列2371億元，比今年度減少908.7億元，降幅達27.7％，主要因應財劃法修正，將2至未滿6歲幼兒教育與照顧、軍教課稅配套等以全額或高比例金額改以一般性補助款編列，教師員額編制經費減列補助地方政府，另將各級學校電費相關經費移至地方政府辦理，及學雜費減免專案因應私校學生人數下降減列等原因。
智庫報告舉例，2至未滿6歲幼兒教育與照顧僅編列9.8億元，減列金額達678.8億元；軍教課稅配套相關經費編列0.6億元，減列72.3億元，教師員額編制經費減列補助地方政府編列1.7億元，減列31.5億元，主計總處說明，將由一般性補助款編列。
智庫報告提到，各級學校電費相關經費編列30.9億元，減列27.9億元等，主計總處說明，地方轄管學校電費補貼，回歸地方政府辦理；至於補助地方政府提高國小教師員額編制，主計總處回應，是配合財劃法修正檢討減列補助地方政府經費。
此外，針對教育部5年期「國家語言整體發展方案」，智庫報告質疑，最後一年、2026年合計編列7億9100萬元。其中高中本土語言必修課程上路至今仍面臨專業師資不足、教學品質與專業支持資源不足等問題，尤其偏遠地區與小型學校更為嚴重，另有近5成受訪學生表示未因該課程提升對本土語文的興趣，整體滿意度亦不高。2022年至2025年度相關項目24.2億元經費，成效何在？
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言