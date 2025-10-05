快訊

馬太鞍溪溢流釀災「中央官員竟魔性訕笑」？凌濤：劉世芳是你嗎

0050比高股息更適合無腦買！存股哥：完全沒有平準金、殖利率這些問題

MLB／佐佐木朗希火球為大谷守住勝利 誓言再贏1場回洛杉磯

綠：府院黨輿情系統升級 花蓮災情中展現成效

中央社／ 台北5日電

民進黨人士今天說，府院黨輿情宣傳系統在大罷免後，在總統賴清德所宣示的4大調整中，進行隊形調整與橫向聯繫管道重整，這次花蓮災情，中央政府第一時間就全力投入救災與協調災後重建事宜，不僅與先前南部風災被批評救災不力形成對比，也顯現府院黨輿情系統升級，在這次救災獲得正面成效。

黨內人士說，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤釀災，引起全國上下發起一波波「救災超人」團結一致投入救災，再次重現過去疫情時期，「團結防疫、同島一命」的氛圍。行政團隊除了在樺加沙颱風來襲前就嚴密監控堰塞湖可能溢流的風險評估，並立即要求地方政府進行預防性撤離。

黨內人士表示，無奈的是，災害發生當下，只見花蓮在地立委傅崐萁立即錄影將責任推向農業部的預防失當，當執政團隊發現這則訊息開始在網路上散布時，隨即啟動闢謠機制，除了由行政院秘書長張惇涵、以及行政院發言人李慧芝在社群平台發布澄清訊息，將當初農業部長陳駿季於立法院委員會備詢的發言內容完整呈現，並配合當初由內政部延攬為領導馬太鞍溪堰塞湖監控團隊前內政部長李鴻源的專業回應。

他說，民進黨部也將相關澄清訊息，重製成易傳散的圖卡、短影音協助闢謠，為這次災害所引起的第一波認知作戰，形成闢謠防線。

黨內人士說，後續中央政府團隊投入救災同時，面對各式抹黑造謠，都比照這樣模式，從造謠訊息預警回報，再由行政團隊正式出面回應闢謠，後續透過各項宣傳通路的圖像影音素材傳遞。

他說，也因為這次中央執政團隊在救災反應速度與協調各部會分工，有如過往疫情期間，呈現行政團隊在第一線各司其職，並且快速訊息整合與發布，讓中央執政團隊在這次花蓮救災表現，相較先前南部風災救災過程飽受批評，形成顯著對比。

黨內人士表示，在大罷免後，執政團隊訊息傳遞與輿情反應成為社會大眾批評癥點，也因此賴總統重新調整府院黨溝通機制，也嚴格要求黨秘書長徐國勇所揭示的「222法則」，讓執政團隊在輿情宣傳系統不僅升級更獲得有效調整，而這次花蓮災情，正好成為檢驗這套機制的時機，目前看來獲得不錯的正面效果。

團隊 馬太鞍溪 花蓮

延伸閱讀

國民黨團擬復議退回總預算案 行政院立場不變：朝野攻防有準備

影／花蓮災後重建 行政院成立「一站式服務平台」

蔡正元點名三部會釀堰塞湖成災 政院籲減少政治口水

卓榮泰准辭！謝子涵因生涯規劃請辭行政院副發言人

相關新聞

民眾黨團將對總預算案提復議 預告將告發卓榮泰涉瀆職

立法院本會期將審議中央政府115年度總預算案，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天表示，行政院長卓榮泰拒絕依法編列提高軍人待...

高市早苗當選自民黨總裁 郭國文：安倍路線再確認 台日更友好

日本前經濟安保擔當大臣高市早苗當選自民黨第29代總裁。民進黨立委郭國文今天指出，高市的當選基本上是安倍路線「再確認」，親...

國民黨智庫揭總預算教育經費降幅大 較今年減少達27.7%

國民黨智庫國家政策研究基金會審視明年度中央政府總預算，歲出編列3兆350億元，較今年增加1100億元、約增3.8％；教育...

許宇甄批卓內閣虛假治國 籲立院退回115年度總預算重編

行政院未在115年度中央政府總預算中依法編列軍人待遇、提高警消退休金等預算，引發爭議。國民黨立委許宇甄今天批評，總預算問...

肯定想想論壇重出江湖 李文忠：盼朝野用政策與共識化解衝突

前總統蔡英文在2012年總統大選失敗後，民進黨在野時創立的「想想論壇」重出江湖。退輔會前副主委李文忠認為，其標榜的政策與...

黃國昌「跟監門」綠激進派猛攻 黨內：續走是死路一條

民眾黨主席黃國昌疑似組織狗仔隊跟監綠營政治人物，成為綠營包括王義川等激進派近日緊咬議題，但民進黨內也出現不一樣看法指出，若黃國昌背後資金有中資，那才叫一刀畢命的事證，而目前關於資金有疑慮的指控，都只點到為止，未達痛點，也已進入冗長司法程序。 黨內不同意見指出，民進黨恐怕要理性思考，在一般民眾看來，在野黨組織狗仔隊跟監執政黨要員，充其量是人格不高尚，但會是重大扣分的事件嗎？若持續陷在同溫層裡同仇敵愾，那並沒記取大罷免失敗教訓，2026年地方選舉也拓不出五成的過半支持，屆時在藍白合夾殺下，恐怕陷入更不利境地。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。