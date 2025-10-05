快訊

上次花蓮勘災隔空打電話 賴清德終於要跟徐榛蔚同框

華航機隊／飛美航班與經濟奇蹟一同起飛 他成首航機長

中秋行程跑攤拉女兒同行有意交棒？ 應曉薇聲明：選不選都隨緣

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋行程跑攤拉女兒同行有意交棒？應曉薇聲明：選不選都隨緣

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨北市議員應曉薇（左）日前在女兒應佳妤（右）陪同出席鄰里中秋活動。記者邱書昱／攝影
國民黨北市議員應曉薇（左）日前在女兒應佳妤（右）陪同出席鄰里中秋活動。記者邱書昱／攝影

國民黨台北市議員應曉薇近期獲交保，出席不少鄰里中秋活動，行程中也見到女兒應佳妤陪同，因而盛傳有交棒意味。不過，應曉薇今上午突然發布聲明，強調應佳妤現在每天苦讀刑法且還想念書，「所以她（應佳妤）未來選不選都先隨緣。」

應曉薇在聲明中寫下，大女兒是超級聰明、善良的女孩，多倫多大學畢業後、23歲又拿到倫敦大學亞非學院碩士文憑。但思考能力像個35歲大人。大女兒常跟她分享所學，求學時天天在圖書館看學長們的傳記，例如學長「曼德拉」獄中26年受盡災難，仍為「反種族隔離運動」而努力，最後獲得諾貝爾和平獎。

應曉薇也說，這些日子自己暴瘦20公斤，體力慢慢恢復中。但她教育子女「心中不要有恨、只能有愛。」上個月大女兒代表她去參加妹妹倫敦大學學院以「一等成績」的畢業典禮，我們母女只能透過現場視訊隔海哭泣歡呼。

她說，應佳妤很有個性，其實才陪她跑行程一個月，也對政黨選擇尚沒什麼興趣，也不是不知道入黨規定，所以請有心議員不要再編故事消費應佳妤。

應曉薇說，現在的政治太不理性，所以關於應佳妤的選舉，不會給任何意見。大女兒獨立慣了，想選，以她的個性就是自己會跑去報名，「讓她做她自己吧！」她也感謝大家的關心，對於「國民岳母」的封號實在不敢當，更感謝法官同意交保，「讓我能抱媽媽過中秋。」

應曉薇 行程 議員

延伸閱讀

「怎麼把柯文哲一槍畢命？」 應曉薇：我和黃景茂是最佳男、女配角

京華城案 檢察官控柯玩「文字遊戲」：偷換2個字獲121億利益

京華城案 北院下午傳喚應曉薇作證

京華城案 柯文哲：私下未與應曉薇聯絡 何來合謀

相關新聞

中秋行程跑攤拉女兒同行有意交棒？應曉薇聲明：選不選都隨緣

國民黨台北市議員應曉薇近期獲交保，出席不少鄰里中秋活動，行程中也見到女兒應佳妤陪同，因而盛傳有交棒意味。不過，應曉薇今上...

日媒：趙怡翔赴美 探詢總統出訪可能

日經亞洲四日報導，台灣本周（見報為上周）派國安會新任副秘書長趙怡翔赴華府尋求與川普政府接觸。

新聞眼／賴政府拚過境美國 別觸動美中敏感神經

讓賴清德總統順利在今年出訪友邦並過境美國本土，一直是外交國安團隊的重要工作目標。然而，除了月底將登場的ＡＰＥＣ「川習會」...

黃國昌「跟監門」綠激進派猛攻 黨內：續走是死路一條

民眾黨主席黃國昌疑似組織狗仔隊跟監綠營政治人物，成為綠營包括王義川等激進派近日緊咬議題，但民進黨內也出現不一樣看法指出，若黃國昌背後資金有中資，那才叫一刀畢命的事證，而目前關於資金有疑慮的指控，都只點到為止，未達痛點，也已進入冗長司法程序。 黨內不同意見指出，民進黨恐怕要理性思考，在一般民眾看來，在野黨組織狗仔隊跟監執政黨要員，充其量是人格不高尚，但會是重大扣分的事件嗎？若持續陷在同溫層裡同仇敵愾，那並沒記取大罷免失敗教訓，2026年地方選舉也拓不出五成的過半支持，屆時在藍白合夾殺下，恐怕陷入更不利境地。

川普籌備訪中之際 賴清德叩關美國本土恐遇阻

國安會新任副秘書長趙怡翔前往華府，尋求與川普政府接觸的機會，並希望能安排賴清德總統今年出訪中南美洲時，過境美國。然而，美國總統川普剛答應明年初要訪問中國大陸，正值美中試圖改善關係之際，賴總統想要踏上美國國土，恐怕面臨不小阻力。

國安會官員傳赴美 探詢總統出訪可能

日本媒體4日報導，台灣上周已派國安會新任副祕書長趙怡翔前往華府，尋求與川普政府接觸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。