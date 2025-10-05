中秋行程跑攤拉女兒同行有意交棒？ 應曉薇聲明：選不選都隨緣

國民黨台北市議員應曉薇近期獲交保，出席不少鄰里中秋活動，行程中也見到女兒應佳妤陪同，因而盛傳有交棒意味。不過，應曉薇今上午突然發布聲明，強調應佳妤現在每天苦讀刑法且還想念書，「所以她（應佳妤）未來選不選都先隨緣。」

應曉薇在聲明中寫下，大女兒是超級聰明、善良的女孩，多倫多大學畢業後、23歲又拿到倫敦大學亞非學院碩士文憑。但思考能力像個35歲大人。大女兒常跟她分享所學，求學時天天在圖書館看學長們的傳記，例如學長「曼德拉」獄中26年受盡災難，仍為「反種族隔離運動」而努力，最後獲得諾貝爾和平獎。

應曉薇也說，這些日子自己暴瘦20公斤，體力慢慢恢復中。但她教育子女「心中不要有恨、只能有愛。」上個月大女兒代表她去參加妹妹倫敦大學學院以「一等成績」的畢業典禮，我們母女只能透過現場視訊隔海哭泣歡呼。

她說，應佳妤很有個性，其實才陪她跑行程一個月，也對政黨選擇尚沒什麼興趣，也不是不知道入黨規定，所以請有心議員不要再編故事消費應佳妤。

應曉薇說，現在的政治太不理性，所以關於應佳妤的選舉，不會給任何意見。大女兒獨立慣了，想選，以她的個性就是自己會跑去報名，「讓她做她自己吧！」她也感謝大家的關心，對於「國民岳母」的封號實在不敢當，更感謝法官同意交保，「讓我能抱媽媽過中秋。」

