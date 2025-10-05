114年國慶 紐約法拉盛僑界升旗慶祝
美國紐約僑學界今天舉行國慶升旗典禮，駐紐約辦事處長李志強向台僑說明人工智慧島與總合外交等政府施政方向，希望僑胞繼續支持。
大紐約皇后地區（Queens）慶祝中華民國114年國慶升旗典禮4日在台僑社區法拉盛（Flushing）舉行，活動在三太子與舞獅熱鬧聲中展開，出席人士齊唱美國與中華民國國歌，青天白日滿地紅國旗在秋日豔陽中升起。
駐紐約辦事處長李志強、中華公所主席朱超然、紐約台灣商會會長林慶甫與紐約州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫等人出席。
李志強致詞表示，政府打造台灣成為人工智慧島，外交上推動總合外交。簡單來說就是外交部長林佳龍所言部部都是外交部，人人都是外交官，各部會與民間所有資源結合在一起，共同幫政府推動外交，增進與友邦和友好國家的關係。政府會繼續努力，也需要僑胞支持。
法拉盛地區選出的韓裔紐約州眾議員金兌錫致詞說，台灣加油，今天是台灣美麗的一天，台灣對世界非常重要，作為紐約市負責文化的委員會及首位亞裔主席，有責任在嚴峻時刻，將台灣文化與商務納入，促進合作與夥伴關係。
升旗典禮後舉行慶祝國慶大會，籌備會主委王金智邀請多個紐約社團演出，共同慶祝中華民國114年生日。
