新聞眼／賴政府拚過境美國 別觸動美中敏感神經

聯合報／ 本報記者周佑政

賴清德總統順利在今年出訪友邦並過境美國本土，一直是外交國安團隊的重要工作目標。然而，除了月底將登場的ＡＰＥＣ「川習會」，美方正極力鋪陳川普明年初可能的中國行。在此國際現實與背景下，我方要在過境等台美事務上有所「突破」不易，稍有不慎，更將挑動敏感的美中台政治神經。

今年七月，外媒曾報導，川普政府因中國抗議而拒讓賴總統過境紐約。美國國務院當時的說法是「賴總統沒有宣布出訪計畫，因此沒有行程取消的問題。」

而據悉，我政府也認為，並非出訪計畫「取消」只是「推遲」，國安外交團隊始終未放棄，持續努力仍舊希望今年得以讓賴總統成行。因此，日媒稱，國安會副秘書長趙怡翔赴華府，尋求與川普政府接觸，也探詢安排賴總統在今年出訪友邦時過境美國的資訊，並不令人意外。

賴總統希望出訪、過境美國拚外交，但擺在眼前的難題是，美中關稅談判持續進行，在中方擺出強硬姿態後，川普政府更積極尋求與中方對話。月底就要舉辦的ＡＰＥＣ峰會，川普與習近平可望在場邊會晤，但這場可能的「川習會」只是前菜，重頭戲是川普已預告的明年初可能訪中。

美中雙方尤其是美國，正積極為明年川普可能的中國行進行各種準備。在此情況下，不論趙怡翔或我外交、駐美團隊雖然須持續為賴總統過境以及台美關係努力，但若美方此時不想因「台灣問題」橫生枝節，也是「人之常情」。

美中領袖會晤在即，對台灣而言，此刻應沉著觀察與應對，若過度「焦慮」導致「躁進」，對台美關係乃至美中台三方互動，恐將有不利影響。

