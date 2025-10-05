日媒：趙怡翔赴美 探詢總統出訪可能

日經亞洲四日報導，台灣本周（見報為上周）派國安會新任副秘書長趙怡翔赴華府尋求與川普政府接觸。

趙怡翔與美國智庫專家舉行私人會議，並分別會見與川普政府關係密切的人士。多位與會者指稱，他強調台灣增加國防支出與投資不對稱作戰能力的決心。白宮則尚未置評趙怡翔是否和美國政府官員會面。

趙怡翔曾在川普第一任時擔任我駐美代表處政治組長，一位與他熟識的人士形容他對華府非常熟悉。

一月上台的川普政府今夏曾勸阻賴清德總統出訪拉美途中在美國紐約過境，賴總統之後推遲行程，趙怡翔將尋求翻開雙方關係的新篇章。一位消息人士表示，趙怡翔也探詢是否可能最快今年重新安排賴總統出訪巴拉圭、瓜地馬拉和貝里斯的行程，並可能在美國過境。

總統府發言人郭雅慧昨天表示，目前沒有總統出訪的安排，相關報導並不正確。

趙怡翔此行正值敏感時刻。美國總統川普表示，將在十月底舉行的南韓慶州亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議期間和中國大陸國家主席習近平會面，並計畫明年初訪中。

華爾街日報九月獨家報導稱，習近平計畫藉由川普渴望與中國達成經貿及關稅協議的時機，要求華府改變政策，正式表態反對台灣獨立。

前美國國務院資深顧問惠頓八月初以「台灣如何失去川普」為題撰文，認為台灣過去過度親近拜登政府，疏遠願提供台灣實質幫助的共和黨人，並對副總統蕭美琴駐美時的表現提出質疑。

惠頓對日經亞洲說，相較於川普可能的中國行，美國大規模交付對台武器和賴總統出訪過境美國都將屬次要議題。川普希望「川習會」成真，且不只是擺拍，而是能達成經貿或安全協議的實質成果，「我看不到川普政府在台灣議題上冒險有任何好處」。

