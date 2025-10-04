觀察站／賴卓執拗 恐讓總預算再陷僵局
由於行政院並未在中央政府總預算中編列軍人待遇等預算，傳出國民黨團準備在周二提出復議，政院人士表明，對於編列加薪預算的立場並未改變，言下之意，民進黨對於軍公教薪資預算的態度不變。去年因在野黨為了「原住民禁伐補償條例」退回總預算而陷入的對抗僵局，可能再次重演。
過去一整年，朝野圍繞「少數執政」的權力角力，不過在野黨聚焦「少數」，民進黨則堅持「執政」：哪怕是少數，但執政的權力仍不容覬覦分食。碰上脾氣執拗、曾經二三二天杯葛不進台南市議會的賴總統，更是寧可火車對撞也不願絲毫妥協。
經過整年空轉、大罷免內耗，外在還有關稅挑戰，本應是休養生息的時刻，賴政府調整策略推出一連串民生措施，促成民調回升，顯示社會大眾要的是民生、拒絕政治對抗。
不過一場馬太鞍溪堰塞湖溢流案，雖然有各地上萬鏟子超人湧向災區的義舉，但政治耳語、小動作卻也創下新高，遠超過僅一年半前的「○四○三大地震」，暴露出哪怕大罷免「卅二比○」的難堪結果，但綠營上自立委，下至青鳥側翼，仍靠著一連串小動作，一來宣洩對結果的不滿，二來也為接下來的選舉練兵，這股力道與其說是行政部門的底氣，更可能變成綁架行政部門的新派系壓力。
新會期將是一個「超級預算會期」，除了「一一五年度總預算案」外，還有攸關普發現金及產業救助的「強化經濟及國土韌性特別預算」、「丹娜絲風災及七二八雨災復原重建特別條例」以及國防部對美軍購的「不對稱作戰韌性特別預算」。
面對外在壓力及企業界、災民企盼，朝野亟需合作推動民生法案及預算，作為最高行政機關的行政院，不應再囿於刻板的政治意識形態、或被黨內政治勢力及議題綁架，應當展現當家作主的高度，邁出化解朝野僵局的第一步。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言