政院已聲請釋憲 但願參與協商

聯合報／ 記者李人岳蔡晉宇／台北報導

由於行政院並未在中央政府總預算中編列軍人待遇、提高警消退休金等預算，傳出國民黨團準備在下周二提出復議。行政院發言人李慧芝昨天表示，行政院已經聲請釋憲和暫時處分，立法院若召集協商，行政院願意共同參與。

政院相關人士則說，行政院對於編列加薪預算的立場並未改變，對於朝野攻防也會有沙盤推演。

政院相關人士強調，院際協商是總統職權，總預算案應是由立法院長韓國瑜召集朝野協商；韓國瑜或許可以在朝野協商過程中，邀請卓揆先討論談程序問題，但這都不是由行政院主動發動，而是由立法院召集，行政院尚未收到立院召集朝野協商的消息。

相關人士表示，行政院會與民進黨團在進入朝野協商前，會召開行政立法會議應對，提出可行方案，而總預算最好能順利付委，若沒付委，也要提出因應。

李慧芝重申，對於有違憲疑慮的「軍人待遇條例」以及「警察人員人事條例」部分條文，行政院已經向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分，假如憲法法庭認為沒有違憲，行政院會馬上進行調整、即時追溯補齊，相關人員的權益絕對不會受到影響。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，去年審查預算紛亂狀況，相信大家仍記憶猶新，今年無論朝野都希望預算能順利審查，別再重演去年狀況，現在總預算案的進度是剛要交付委員會審查，遺憾在野黨在此時出現要提復議的想法，行政院和民進黨團都將秉持善意，持續和在野黨溝通。

