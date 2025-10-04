軍警消沒加薪 藍白擬提總預算復議

由於政院未在一一五年度中央政府總預算中依法編列軍人待遇、提高警消退休金等預算。據了解，國民黨立院黨團內部鷹派認為，若行政院不願釋出善意，不排除下周二提出復議，將已付委的明年度中央政府總預算退回程委會。國民黨團書記長羅智強說，七日召集政黨協商，盼行政院能回心轉意。

國民黨團認為，已三讀通過並經由總統公告的軍人待遇條例、警察人員人事條例、財政收支劃分法及台中市捷運藍線等案，在一一五年度中央政府總預算案中未能依法編列或編足，造成重大憲政爭議，預計七日院會開朝野黨團協商，黨團不排除提復議案。

藍營人士指出，國民黨團提復議案是「虎頭鍘」，如果政院願意溝通，國民黨團也願意撤案。立院人士分析，國民黨團若七日提出復議案，十四日勢必會排入討論。

「目前立場是先看行政院反應」，國民黨團書記長羅智強說，七日並非撤案而是釋出善意，希望行政院能夠依法行政，政院沒有編志願役加薪的預算、警消退休保障增加的預算及地方補助款，都是違背法律的作法。七日會開政黨協商，盼行政院能回心轉意，等協商後看政院態度，才會決定下一步。

國民黨立委林德福說，行政院擬編列預算，沒有把三讀通過的軍人加薪、提高警消人員所得替代率與地方政府一般性補助款納入，他支持國民黨團提復議，不然行政院是把立法院這些委員當塑膠嗎？

主戰派國民黨立委說，對明年度總預算提復議是守護立法監督的職責，如果連未依法編列的預算案，在野黨都要「吞下去」，對去年擱置大半年的預算案要如何自圓其說？如果在野黨連基本態度都不敢表達，要如何面對用投下「反對罷免票」表達支持的多數民意。

但另一名國民黨立委表示，他並不同意退回總預算，國民黨團是否已經做好接下來都不審預算的準備？一旦要退回總預算，行政院也就一定要願意依法編列預算，否則就不審。如此就回到去年底、今年初的預算審議爭議。要退，就要想好怎麼下車。

他也透露，黨團內部已經透過投票，決定「可以退回總預算」，如真要退，就是黨團共同決議，共同承擔。

民眾黨團總召黃國昌九月卅日已說，三讀通過提高警消退休金、軍人待遇，政院未依法編預算，黨團決議不簽署「不復議同意書」。

據悉，民眾黨內目前內部態度仍會在周二提出復議，黨內認為，民進黨政府看來沒有誠意，要解決總預算之中許多「應該編列卻未編列的問題」，且日前基於花蓮災情考量，決定不簽署不復議同意書，以便給予迴旋空間，然而近日相關部會對於預算違法沒編列的事情，「根本沒有解決的意圖，仍堅持錢不夠的論述。」

據了解，民眾黨團日前已函文給韓國瑜辦公室，希望請韓國瑜召集各黨團進行協商，黨團有很大的機率將在七日立法院會提出復議案，「不會讓這份該編沒編的預算，就這樣輕易通過。」

