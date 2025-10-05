國安會官員傳赴美 探詢總統出訪可能
日本媒體4日報導，台灣上周已派國安會新任副祕書長趙怡翔前往華府，尋求與川普政府接觸。
據報導，趙怡翔與智庫專家舉行私下會議，並會見與川普政府關係密切的人士。多位與會者表示，他強調台灣增加國防支出，且願意投資非對稱作戰能力。白宮對趙怡翔是否會晤政府官員未予回應。趙怡翔曾在川普第一任期出任駐美代表處政治組組長，一名人士形容，他「對華府非常熟悉」。
川普政府夏季曾勸阻賴清德總統前往拉美途中不要在紐約過境，賴清德隨後延後行程，趙怡翔將尋求翻新雙方關係。一名消息人士說，趙怡翔也在試探是否可能最快今年重新安排前往巴拉圭、瓜地馬拉和貝里斯的行程，並可能在美國中途停留。
趙怡翔此行正值敏感時刻，因為川普表示，將在本月底舉行的APEC慶州峰會期間會晤中國國家主席習近平，計劃明年初訪問中國大陸。
華爾街日報9月27日報導，習近平打算利用川普渴望與北京達成貿易協議時機，要求華府改變政策，正式表態「反對台灣獨立」。
