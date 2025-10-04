曾說憧憬蔡英文…高市早苗當選自民黨總裁 蔡：祝您好運
日本自民黨今天進行總裁選舉，由眾議員高市早苗當選，可望成為新任日本首相。高市曾說憧憬台灣的前總統蔡英文。蔡英文今天恭喜高市成為自民黨第一位女總裁，將面臨許多挑戰，「祝您好運」。
日本自由民主黨總裁（黨主席）選舉今天在東京都進行投開票，高市早苗在第二輪投票擊敗對手小泉進次郎，當選自民黨總裁，自民黨目前在參、眾議院是第一大黨，並與公明黨組成聯合政府，而在野黨整合有困難的情況，高市早苗有望在10月中旬舉行的國會首相指名選舉被指名為新任首相。
高市早苗從政逾30年，高市理想領導人是英國前首相佘契爾夫人，曾說憧憬台灣的前總統蔡英文。
蔡英文晚間在社群平台X以日文發文表示，恭喜高市早苗成為自民黨新任總裁，也是第一位女總裁！作為自民黨黨魁，將面臨許多挑戰，但「祝您好運」。
高市早苗先生、自民党新総裁、そして初の女性総裁になられたこと、おめでとうございます！— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) October 4, 2025
自民党のリーダーとして多くの課題にこれから挑むことになると思いますが、ご武運をお祈り致します！ pic.twitter.com/b5LjahcSyJ
