快訊

國民黨主席辯論取消 羅智強、郝龍斌赴花蓮勘災「巧妙避開」

死訊瞞近2年！金鐘五冠王「等不到節目播出」 因肝癌驟逝

拿工業級雙氧水加工？百威公司黑心豬大腸流向4縣市 已攔截逾2公噸

奧克蘭駐處國慶酒會 紐西蘭政要盛讚台灣民主成就

中央社／ 雪梨4日專電

駐奧克蘭辦事處3日舉行中華民國114年國慶酒會，多位紐西蘭國會議員與地方政要出席，盛讚台灣的民主成就與國際貢獻。

國慶酒會於奧克蘭皇冠假日酒店（Crowne Plaza）舉行，由駐奧克蘭辦事處處長陳詠韶主持。

到場的紐西蘭國會議員包括帕瑪（Parmjeet Parmar）、洛克斯頓（Cameron Luxton）、懷特（Helen White），還有奧克蘭市議員華生（John Watson）及沃克（Wayne Walker）。此外，Howick區議會主席萊特（Damian Light）、Waitematā區議會主席莎菊（Genevieve Sage）、毛利獨立委員會主席戴帕立（David Taipari），以及多位領事團成員、紐國政商學界、媒體、NGO、僑社及留台校友會代表等，共300多人出席。

多位紐國國會議員與地方政要致詞時，盛讚台灣的民主成就與國際貢獻。帕瑪稱台灣是印太地區民主燈塔，與紐西蘭共享自由、人權與法治價值；懷特提及台灣與紐西蘭在民主轉型與女性參政上的共鳴；洛克斯頓強調台灣在民主浪潮與轉型正義中的成就令人振奮；華生與沃克則指出，台紐同樣重視原住民族文化，期待未來在文化交流、貿易與觀光展開更深合作。

陳詠韶致詞時，以毛利諺語 He waka eke noa（同舟共濟）開場，感謝紐西蘭及各國民主夥伴與台灣並肩前行，共同划槳向前邁進。

她接著又引用毛利語名言 Mā te huruhuru ka rere temanu（鳥因羽翼而能飛翔），比喻台灣因人民努力而能高飛遠翔。

陳詠韶指出，台灣政經表現亮眼，今年經濟成長率上調至5%，並擁有全球第4大外匯存底與第8大股票市值，是全球半導體及AI伺服器製造核心重鎮。

她強調，多年來台灣被譽為是亞洲最具活力、最堅韌的民主國家之一，正如毛利玉石般「小而珍貴，卻熠熠生輝」。

陳詠韶提到，台海和平與穩定是全球共同利益，已有越來越多國家關注台海安全，並支持台灣有意義參與國際組織。她提醒，聯合國2758號決議僅涉及中國在聯合國的代表權，並未授權中國代表台灣，更不應成為排除台灣國際參與的理由。

她還說，台灣將持續推動「三鏈策略」，以強化民主價值、鞏固區域安全與建立韌性供應鏈，因應威權挑戰，並守護全球關鍵產業。

陳詠韶特別感謝紐西蘭長期重視台海和平與安全，並堅定支持台灣的國際參與。她指出，自2013年簽署自由貿易協定以來，台、紐雙邊貿易額已成長逾一倍，台灣已成為紐西蘭第7大出口市場，紐西蘭是台灣主要乳品、肉品與水果供應國；雙邊合作亦延伸至能源、減災及智慧科技等領域。

紐西蘭 議員 台海

延伸閱讀

紐西蘭行李箱童屍案 韓裔母親殺害2子女被判有罪

空氣不如蘋果香！紐西蘭蘋果「香脆甜魔力」，從阿嬤到型男都被圈粉

中國東航開新線 阿根廷媒體誤植華航影像

5人衝單季20轟、4人上看30轟 運動家以年輕火力翻開新篇章

相關新聞

高市早苗當選自民黨總裁 黃偉哲賀文稱「先生」原因曝光

台南市長黃偉哲發函祝賀高市早苗當選日本自民黨總裁，並在臉書貼出日文賀文，表達對台日關係深化的期待。黃偉哲強調，未來在經濟...

民進黨選對會盤點2026選將 台北市長恐派他當黑馬

民進黨2026選舉對策委員會預計7日再開會，將盤點各縣市潛在上陣參選首長人選，台北市長人選傳出民進黨前秘書長林右昌是黑馬...

縣市議長倡修法解助理費共業 藍委憂被扣帽還便宜民進黨

民代助理費案連環爆，且牽涉民代跨黨派，多位地方縣市議會正副議長日前拜會國民黨立院黨團，盼協助推動修法解套。針對「助理費除...

高市島苗當選自民黨總裁 學者：預期對台將採政治與安全優先

日本自民黨總裁選舉，眾議員高市早苗擊敗小泉進次郎，當選總裁，未來也有機會成為日本史上首位女性首相。日本研究學者、開南大學...

賴清德恭賀高市早苗當選自民黨總裁 盼深化台日關係邁向新階段

日本執政黨自民黨4日改選總裁，前經濟安全保障擔當大臣高市早苗擊敗對手小泉進次郎，成為自民黨首位女性總裁。民進黨今天表示，...

曾說憧憬蔡英文…高市早苗當選自民黨總裁 蔡：祝您好運

日本自民黨今天進行總裁選舉，由眾議員高市早苗當選，可望成為新任日本首相。高市曾說憧憬台灣的前總統蔡英文。蔡英文今天恭喜高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。