奧克蘭駐處國慶酒會 紐西蘭政要盛讚台灣民主成就

駐奧克蘭辦事處3日舉行中華民國114年國慶酒會，多位紐西蘭國會議員與地方政要出席，盛讚台灣的民主成就與國際貢獻。

國慶酒會於奧克蘭皇冠假日酒店（Crowne Plaza）舉行，由駐奧克蘭辦事處處長陳詠韶主持。

到場的紐西蘭國會議員包括帕瑪（Parmjeet Parmar）、洛克斯頓（Cameron Luxton）、懷特（Helen White），還有奧克蘭市議員華生（John Watson）及沃克（Wayne Walker）。此外，Howick區議會主席萊特（Damian Light）、Waitematā區議會主席莎菊（Genevieve Sage）、毛利獨立委員會主席戴帕立（David Taipari），以及多位領事團成員、紐國政商學界、媒體、NGO、僑社及留台校友會代表等，共300多人出席。

多位紐國國會議員與地方政要致詞時，盛讚台灣的民主成就與國際貢獻。帕瑪稱台灣是印太地區民主燈塔，與紐西蘭共享自由、人權與法治價值；懷特提及台灣與紐西蘭在民主轉型與女性參政上的共鳴；洛克斯頓強調台灣在民主浪潮與轉型正義中的成就令人振奮；華生與沃克則指出，台紐同樣重視原住民族文化，期待未來在文化交流、貿易與觀光展開更深合作。

陳詠韶致詞時，以毛利諺語 He waka eke noa（同舟共濟）開場，感謝紐西蘭及各國民主夥伴與台灣並肩前行，共同划槳向前邁進。

她接著又引用毛利語名言 Mā te huruhuru ka rere temanu（鳥因羽翼而能飛翔），比喻台灣因人民努力而能高飛遠翔。

陳詠韶指出，台灣政經表現亮眼，今年經濟成長率上調至5%，並擁有全球第4大外匯存底與第8大股票市值，是全球半導體及AI伺服器製造核心重鎮。

她強調，多年來台灣被譽為是亞洲最具活力、最堅韌的民主國家之一，正如毛利玉石般「小而珍貴，卻熠熠生輝」。

陳詠韶提到，台海和平與穩定是全球共同利益，已有越來越多國家關注台海安全，並支持台灣有意義參與國際組織。她提醒，聯合國2758號決議僅涉及中國在聯合國的代表權，並未授權中國代表台灣，更不應成為排除台灣國際參與的理由。

她還說，台灣將持續推動「三鏈策略」，以強化民主價值、鞏固區域安全與建立韌性供應鏈，因應威權挑戰，並守護全球關鍵產業。

陳詠韶特別感謝紐西蘭長期重視台海和平與安全，並堅定支持台灣的國際參與。她指出，自2013年簽署自由貿易協定以來，台、紐雙邊貿易額已成長逾一倍，台灣已成為紐西蘭第7大出口市場，紐西蘭是台灣主要乳品、肉品與水果供應國；雙邊合作亦延伸至能源、減災及智慧科技等領域。

