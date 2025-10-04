高市早苗當選自民黨總裁 黃偉哲賀文稱「先生」原因曝光
台南市長黃偉哲發函祝賀高市早苗當選日本自民黨總裁，並在臉書貼出日文賀文，表達對台日關係深化的期待。黃偉哲強調，未來在經濟、安全保障與觀光等議題上，盼能促成更密切的互動。
黃的賀文中，稱呼高市早苗為「先生」，引起熱烈。黃臉書小編回覆民眾疑問，為何使用「先生」來稱呼，日文的「先生（せんせい）」是一種敬稱，無論是教師、醫師、律師，也廣泛用於國會議員，不論男性或女性，都可尊稱為「先生」。
另外，國際外交必須依循當地的慣用語，這個詞是日本對於職業性的敬稱，並沒有性別限定。
有人補充，日文的「先生（せんせい）」是一種敬稱，用於醫師、律師或議員都很普遍，並不是華語的「先生（ㄒㄧㄢ ㄕㄥ）」。
黃偉哲指出，期待台南能夠在台日關係之間，扮演更重要的角色。2020年，台南的友誼市加賀市，曾舉辦「日台交流高峰會」，當時高市早苗議員就曾出席表達支持。
加賀市2021年更發起「日台共榮首長聯盟」，上百位日本地方首長，他也代表市民感謝各友台城市的情義相挺。今年接待自民黨青年局時，也呼應中曾根康隆的建議，期待台南與日本各城市，能在科技產業與文化保存等議題上，有更多的往來。
黃偉哲表示，台南的農產品已陸續進入福岡、群馬、仙台等地，也歡迎日本各都道府縣到台南辦理展售或交流。
隨著台南機場開通對熊本的航線，相信兩國之間的交流會更密切。也期待日本自民黨在高市早苗總裁的領導下，能更強化台日各方面的往來。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言