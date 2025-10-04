高市早苗當選自民黨總裁 黃偉哲賀文稱「先生」原因曝光

台南市長黃偉哲發函祝賀高市早苗當選日本自民黨總裁，並在臉書貼出日文賀文，表達對台日關係深化的期待。黃偉哲強調，未來在經濟、安全保障與觀光等議題上，盼能促成更密切的互動。

黃的賀文中，稱呼高市早苗為「先生」，引起熱烈。黃臉書小編回覆民眾疑問，為何使用「先生」來稱呼，日文的「先生（せんせい）」是一種敬稱，無論是教師、醫師、律師，也廣泛用於國會議員，不論男性或女性，都可尊稱為「先生」。

另外，國際外交必須依循當地的慣用語，這個詞是日本對於職業性的敬稱，並沒有性別限定。

有人補充，日文的「先生（せんせい）」是一種敬稱，用於醫師、律師或議員都很普遍，並不是華語的「先生（ㄒㄧㄢ ㄕㄥ）」。

黃偉哲指出，期待台南能夠在台日關係之間，扮演更重要的角色。2020年，台南的友誼市加賀市，曾舉辦「日台交流高峰會」，當時高市早苗議員就曾出席表達支持。

加賀市2021年更發起「日台共榮首長聯盟」，上百位日本地方首長，他也代表市民感謝各友台城市的情義相挺。今年接待自民黨青年局時，也呼應中曾根康隆的建議，期待台南與日本各城市，能在科技產業與文化保存等議題上，有更多的往來。

黃偉哲表示，台南的農產品已陸續進入福岡、群馬、仙台等地，也歡迎日本各都道府縣到台南辦理展售或交流。

隨著台南機場開通對熊本的航線，相信兩國之間的交流會更密切。也期待日本自民黨在高市早苗總裁的領導下，能更強化台日各方面的往來。

台南市長黃偉哲發函恭喜高市早苗當選自民黨總裁，願台日關係更加密切。圖／取自黃偉哲臉書

