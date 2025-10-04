國民黨團擬復議退回總預算案 行政院立場不變：朝野攻防有準備

由於行政院並未在中央政府總預算中編列軍人待遇、提高警消退休金等預算，傳出國民黨團準備在下周二提出復議，將已付委的明年度中央政府總預算退回程委會。行政院發言人李慧芝表示，行政院已經聲請釋憲和暫時處分。立法院若召集協商，行政院願意共同參與。

政院相關人士則說，行政院對於編列加薪預算的立場並未改變，對於朝野攻防也會有沙盤推演。

國民黨立院黨團質疑，已三讀通過並經由總統公告的軍人待遇條例、警察人員人事條例、財政收支劃分法及台中市捷運藍線等案，在115年度中央政府總預算案中未能依法編列或編足，造成重大憲政爭議，因此已發函請立法院長韓國瑜召集朝野黨團協商，國民黨團也擬下周二立法院院會結束前提出復議案，將總預算案退回程委會。

李慧芝今天重申，明年度中央政府總預算攸關民生、經濟及國家發展，希望能順利付委、進入實質審查，由於行政院沒有權限召開朝野協商，若立法院召集協商，行政院願意共同參與，促進兩院的溝通與協調。

李慧芝說，對於有違憲疑慮的「軍人待遇條例」以及「警察人員人事條例」部分條文，行政院已經向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分，假如憲法法庭認為沒有違憲，行政院會馬上進行調整、即時追溯補齊，相關人員的權益絕對不會受到影響。

政院相關人士強調，院際協商是總統的職權，總預算案應是由立法院長韓國瑜召集朝野協商；韓國瑜或許可以在朝野協商過程中，邀請卓揆先討論談程序問題，但這都不是由行政院主動發動，而是由立法院召集，行政院目前也尚未收到立院召集朝野協商的消息。

相關人士表示，行政院會與民進黨團在進入朝野協商前，會召開行政立法會議應對，提出可行方案，而總預算最好能順利付委，若沒付委，也要提出因應。

行政院在今年8月22日提出明年度總預算案之際，針對「軍人待遇條例」以及「警察人員人事條例」兩項法案提出聲請釋憲以及暫時處分。

李慧芝當時強調，立法院曾在35年前決議，要求行政院「在79年度再加發半個月公教人員年終工作獎金，以激勵士氣，其預算再行追加」。當年同為國民黨的閣揆李煥在1990年2月10日聲請釋憲，最終大法官做出第264號解釋，明白指出立法院的決議是「就預算案為增加支出之提議」，違反憲法第70條的規定，因此認定與憲法規定牴觸，宣告違憲。李慧芝強調，行政院在35年後也面臨相同的困境，因此按照憲法程序尋求憲政救濟。

