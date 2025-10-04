快訊

高市早苗當選自民黨總裁 賴總統：期盼台日關係邁向新階段

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
日本前經濟安保大臣高市早苗今天當選第29屆日本自由民主黨總裁，賴清德總統透過Ｘ平台誠摯祝賀。圖為今年4月賴總統接見高市早苗。圖／總統府提供
日本前經濟安保大臣高市早苗今天當選第29屆日本自由民主黨總裁，賴清德總統透過Ｘ平台誠摯祝賀。圖為今年4月賴總統接見高市早苗。圖／總統府提供

日本前經濟安保大臣高市早苗今天當選第29屆日本自由民主黨總裁，賴清德總統透過Ｘ平台誠摯祝賀，他表示，期盼未來台日雙方能在各領域深化交流合作，進一步推動台日關係邁向新階段，並落實印太地區的安全與穩定。

賴總統在Ｘ表示，他要以最誠摯、熱烈的祝賀，恭喜高市早苗當選自民黨總裁。高市眾議員是台灣堅定的友人，期盼未來台日雙方能在各領域深化交流合作，進一步推動台日關係邁向新階段，並落實印太地區的安全與穩定。

民進黨選對會盤點2026選將 台北市長恐派他當黑馬

民進黨2026選舉對策委員會預計7日再開會，將盤點各縣市潛在上陣參選首長人選，台北市長人選傳出民進黨前秘書長林右昌是黑馬...

縣市議長倡修法解助理費共業 藍委憂被扣帽還便宜民進黨

民代助理費案連環爆，且牽涉民代跨黨派，多位地方縣市議會正副議長日前拜會國民黨立院黨團，盼協助推動修法解套。針對「助理費除...

高市島苗當選自民黨總裁 學者：預期對台將採政治與安全優先

日本自民黨總裁選舉，眾議員高市早苗擊敗小泉進次郎，當選總裁，未來也有機會成為日本史上首位女性首相。日本研究學者、開南大學...

賴清德恭賀高市早苗當選自民黨總裁 盼深化台日關係邁向新階段

日本執政黨自民黨4日改選總裁，前經濟安全保障擔當大臣高市早苗擊敗對手小泉進次郎，成為自民黨首位女性總裁。民進黨今天表示，...

高市早苗當選自民黨總裁 國民黨祝賀：基於友誼深化交流

日本自民黨總裁選舉，眾議員高市早苗擊敗小泉進次郎，當選總裁，未來有望成為日本史上首位女性首相。國民黨今下午對此表達祝賀。

高市早苗當選自民黨總裁 外交部：秉持「總合外交」持續深化實質合作

日本執政黨自由民主黨今天舉行總裁選舉，經兩輪投票最終由高市早苗眾議員當選新任總裁，外交部表示，部長林佳龍表達誠摯祝賀之意...

