高市早苗當選自民黨總裁 賴總統：期盼台日關係邁向新階段

日本前經濟安保大臣高市早苗今天當選第29屆日本自由民主黨總裁，賴清德總統透過Ｘ平台誠摯祝賀，他表示，期盼未來台日雙方能在各領域深化交流合作，進一步推動台日關係邁向新階段，並落實印太地區的安全與穩定。

賴總統在Ｘ表示，他要以最誠摯、熱烈的祝賀，恭喜高市早苗當選自民黨總裁。高市眾議員是台灣堅定的友人，期盼未來台日雙方能在各領域深化交流合作，進一步推動台日關係邁向新階段，並落實印太地區的安全與穩定。

