高市早苗當選自民黨總裁 國民黨祝賀：基於友誼深化交流

日本自民黨總裁選舉，眾議員高市早苗擊敗小泉進次郎，當選總裁，未來有望成為日本史上首位女性首相。國民黨今下午對此表達祝賀。

針對高市早苗當選日本自民黨總裁，國民黨表達誠摯祝賀之意。國民黨期待與高市總裁領導下的自民黨，「本於兩黨數十年的友誼」，持續深化交流。

