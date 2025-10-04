高市早苗當選自民黨總裁 外交部：秉持「總合外交」持續深化實質合作

日本執政黨自由民主黨今天舉行總裁選舉，經兩輪投票最終由高市早苗眾議員當選新任總裁，外交部表示，部長林佳龍表達誠摯祝賀之意，並已指示我國駐日本代表處於第一時間代表政府致贈賀電。今後將秉持「總合外交」精神，持續與自民黨深化實質合作。

外交部指出，日本自民黨與我國淵源深厚，長年互動緊密，是台灣理念相近的友人。該黨國會參、眾議員及青年局定期組團訪問台灣，積極推展台日間各領域實務交流，例如高市眾議員今年4月率團訪台晉見總統並與我國各界人士就台日共同關切議題交換意見，日前並在X平台公開慰問台灣樺加沙颱風災情，以具體行動展現對台支持。

此外，自民黨執政下的日本政府近年持續在重要國際場合強調台海和平穩定的重要性並支持台灣的國際參與，我國對此表達由衷感謝。

外交部強調，今後將在既有的良好互動基礎上，秉持「總合外交」精神，持續與自民黨深化全方位實質合作，建構更緊密的台日關係，並攜手促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

