高市早苗當選日本自民黨總裁 民眾黨祝賀：盼深化台日友好關係

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
高市早苗4日當選自民黨總裁。路透社
高市早苗4日當選自民黨總裁。路透社

日本自民黨總裁選舉結果今出爐，高市早苗在第二輪投票擊敗對手小泉進次郎，當選自民黨第29任總裁，有望獲國會指名，成為日本史上第一名女首相。民眾黨稍早表示，日本作為台灣長期的盟友，民眾黨期許未來能有更多交流機會。

高市早苗64歲已當選10次眾議員，政治立場保守，對台友善，重視台日合作，從政經驗豐富。其出生於奈良縣，曾任美國國會研究員、近畿大學經濟系教授。1993年以無黨籍身分當選眾議員，1996年進入自民黨後，曾任總務大臣、內閣府特命擔當大臣、經濟安全保障擔當大臣等要職。

民眾黨表示，向自民黨高市早苗總裁表達誠摯的祝福，日本作為台灣長期的盟友，民眾黨期許未來能有更多交流機會，深化台日友好關係。

日本 自民黨 民眾黨 高市早苗

