高市早苗當選日本自民黨總裁 林佳龍表達誠摯祝賀

外交部指出，日本執政黨自由民主黨今天舉行總裁選舉，經兩輪投票最終由眾議員高市早苗當選新任總裁，外交部長林佳龍表達誠摯祝賀之意，並指示駐日本代表處於第一時間代表政府致贈賀電。

外交部指出，日本自民黨與台灣淵源深厚，長年互動緊密，是台灣理念相近的友人，自民黨國會參、眾議員及青年局定期組團訪問台灣，積極推展台日間各領域實務交流，例如高市早苗4月率團訪台晉見總統賴清德並與台灣各界人士就台日共同關切議題交換意見，日前也在X平台公開慰問颱風樺加沙災情，以具體行動展現對台支持。

外交部進一步表示，自民黨執政下的日本政府近年持續在重要國際場合強調台海和平穩定的重要性並支持台灣的國際參與，台灣對此表達由衷感謝。

外交部說明，今後將在既有的良好互動基礎上，秉持「總合外交」精神，持續與自民黨深化全方位實質合作，建構更緊密的台日關係，並攜手促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

