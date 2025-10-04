快訊

高市島苗當選自民黨總裁 學者：預期對台將採政治與安全優先

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
高市早苗。歐新社
高市早苗。歐新社

日本自民黨總裁選舉，眾議員高市早苗擊敗小泉進次郎，當選總裁，未來也有機會成為日本史上首位女性首相。日本研究學者、開南大學副校長陳文甲分析，高市的右派立場鮮明，未來對台灣應該會採政治與安全優先，並加強情報合作與戰略對話，形成較以往更具主權意識的外交態勢。

陳文甲指出，高市早苗在「棄保效應」的混戰中，經過第二階段選舉，以185比156擊敗小泉進次郎，成為新一任自民黨總裁；並將於10月15日秋季臨時國會開議日，被指名接替石破茂成為日本第103任首相，正式開啟高市早苗政權的新時代。

陳文甲分析，高市早苗為自民黨保守派代表人物，曾任總務大臣與經濟安全保障大臣，以鮮明的右派立場聞名，是安倍路線的堅定繼承者。

她多次訪台，並表達對台灣的強力支持，對中國則持批判態度，主張強化防衛與憲法修訂。此外，她在黨魁辯論中強調「台灣有事，等同日本有事」，主張強化自衛隊因應能力與區域危機管理體系，所以陳文甲估計，高市上任後對台將採政治與安全優先，並加強情報合作與戰略對話，形成較以往更具主權意識的外交態勢。

陳文甲也分析，高市在內政方面，主打「保守回歸」與「安倍遺志延續」，訴求重新建立價值秩序、強化國防、對移民與社會治安採取強硬態度，回應基層保守選民焦慮。

在對美關係上，她將更加深化日美安保協作，並於經濟領域採更明確的反中脫鉤取向，強化技術同盟；在區域安全上，則積極推動日本在印太發揮領導角色，並鞏固日台、美日、日澳多邊合作機制。面對台海與朝鮮半島風險，她強調事前模擬與聯合作戰準備，體現其對國安戰略之高度重視。

陳文甲觀察，這次自民黨總裁選舉反映出日本社會正處於政治轉型與世代交替的關鍵時刻，而社會大眾與黨內基層對既有派系政治與政策停滯感到不滿，渴望新面孔帶來改革氣息；至於區域局勢緊張、台海與中朝變局使得日本國民對國防與外交安全議題關注升高；同時移民與社會整合議題也引發治安與文化認同焦慮，促使高市政權須回應社會對安定與邊界管理的期待。

他認為，選戰因此呈現出「改革與穩定並重」、「中間路線競逐」的社會氛圍，代表日本正尋求靈活而具執行能力的新領導者。

