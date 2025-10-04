賴清德恭賀高市早苗當選自民黨總裁 盼深化台日關係邁向新階段
日本執政黨自民黨4日改選總裁，前經濟安全保障擔當大臣高市早苗擊敗對手小泉進次郎，成為自民黨首位女性總裁。民進黨今天表示，民進黨主席賴清德向高市早苗致以最誠摯、最熱烈的祝賀。
民進黨表示，高市早苗為台灣堅定友人，民進黨與自民黨長期以來關係友好深厚，期盼在高市早苗的領導下，台日兩國能在經濟貿易、安全保障、科技合作等領域深化夥伴關係，進一步推動台日關係邁向新階段。民進黨也期盼與自民黨在「台日外交．防衛政策意見交流會」（台日2+2）及青年局交流等良好基礎上，持續建構常態化的兩黨交流平台。
民進黨並表示，賴清德感謝五位總裁候選人對台灣的長期支持，也向即將卸任的石破茂表達誠摯的感謝與敬意。石破茂任內不僅致力於推動台日交流，更多次向國際社會強調維護台海和平穩定的重要性，對台日關係的深化與區域穩定皆有重大貢獻，民進黨對此表達最高的敬意與謝意。
