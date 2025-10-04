快訊

中職／收到匿名檢舉信函...3球員涉玩博弈手遊 聯盟、雄鷹都祭出處分

出門帶傘！午後對流旺盛 氣象署籲「4縣市」小心大雷雨

影／蘆洲便當店氣爆「更驚悚畫面曝光」 同社區1個月2次火警

傳趙怡翔赴美談過境 總統府：目前總統無出訪安排

中央社／ 台北4日電

日經亞洲4日引述消息人士報導，國安會副秘書長趙怡翔赴華府，試探是否可能最快於今年重新安排前往巴拉圭、瓜地馬拉和貝里斯的行程，並可能在美國中途停留。總統府表示，目前沒有總統出訪的安排，相關報導並不正確。

日經亞洲4日報導，台灣本週派遣國安會議新任副秘書長趙怡翔前往華府，尋求與川普政府接觸。

據報導，趙怡翔與智庫專家舉行私人會議，並分別會見與川普政府關係密切的人士。一名消息人士表示，趙怡翔也在試探是否可能最快於今年重新安排前往巴拉圭、瓜地馬拉和貝里斯的行程，並可能在美國中途停留。

總統府發言人郭雅慧下午受訪表示，目前沒有總統出訪的安排，相關報導並不正確。

趙怡翔

延伸閱讀

日經亞洲：趙怡翔赴華府尋求接觸川普政府

高嘉瑜回鍋選議員？ 游淑慧嘆入錯黨挺錯人「也是可憐人」

2026前哨戰？賴清德赴國民黨大票倉參拜 新人緊跟搶曝光

整理包／涉弊沾腥…新星崛起到爭議殞落 原來他們都是「小英男孩」

相關新聞

115年總預算增1100億 國防經費高達938億占85%

國民黨智庫國家政策研究基金會審視115年度中央政府總預算，歲出較前年度增加1100億、約增3.8％，其中國防經費增加93...

縣市議長倡修法解助理費共業 藍委憂被扣帽還便宜民進黨

民代助理費案連環爆，且牽涉民代跨黨派，多位地方縣市議會正副議長日前拜會國民黨立院黨團，盼協助推動修法解套。針對「助理費除...

高市島苗當選自民黨總裁 學者：預期對台將採政治與安全優先

日本自民黨總裁選舉，眾議員高市早苗擊敗小泉進次郎，當選總裁，未來也有機會成為日本史上首位女性首相。日本研究學者、開南大學...

賴清德恭賀高市早苗當選自民黨總裁 盼深化台日關係邁向新階段

日本執政黨自民黨4日改選總裁，前經濟安全保障擔當大臣高市早苗擊敗對手小泉進次郎，成為自民黨首位女性總裁。民進黨今天表示，...

高市早苗當選自民黨總裁 國民黨祝賀：基於友誼深化交流

日本自民黨總裁選舉，眾議員高市早苗擊敗小泉進次郎，當選總裁，未來有望成為日本史上首位女性首相。國民黨今下午對此表達祝賀。

高市早苗當選自民黨總裁 外交部：秉持「總合外交」持續深化實質合作

日本執政黨自由民主黨今天舉行總裁選舉，經兩輪投票最終由高市早苗眾議員當選新任總裁，外交部表示，部長林佳龍表達誠摯祝賀之意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。