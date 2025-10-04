傳趙怡翔赴美談過境 總統府：目前總統無出訪安排

日經亞洲4日引述消息人士報導，國安會副秘書長趙怡翔赴華府，試探是否可能最快於今年重新安排前往巴拉圭、瓜地馬拉和貝里斯的行程，並可能在美國中途停留。總統府表示，目前沒有總統出訪的安排，相關報導並不正確。

日經亞洲4日報導，台灣本週派遣國安會議新任副秘書長趙怡翔前往華府，尋求與川普政府接觸。

據報導，趙怡翔與智庫專家舉行私人會議，並分別會見與川普政府關係密切的人士。一名消息人士表示，趙怡翔也在試探是否可能最快於今年重新安排前往巴拉圭、瓜地馬拉和貝里斯的行程，並可能在美國中途停留。

總統府發言人郭雅慧下午受訪表示，目前沒有總統出訪的安排，相關報導並不正確。

