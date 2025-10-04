民進黨廉政會15日討論林岱樺案 黨內支持檢討助理費爭議

民意代表使用助理費時常涉及「貪汙治罪條例」已成不分黨籍民代共業，民進黨立委林岱樺就因涉及相關案件，目前已進入司法程序。據了解，民進黨廉政會將在15日加開會議，主要就是討論林岱樺案；由於助理費案有其灰色地帶，稍有不慎就可能勿觸法律紅線，民進黨立院黨團也表示，對於推動更完備修法，抱持開放態度。

林岱樺表示，近日有謠言指稱，她因未能補充資料，廉政會將於10月中旬召開會議處分她，這是不實謠言，類似案件的前例，民進黨廉政會曾經做出一審判決再予處分的前例，怎可能還在起訴階段就要處分，如此豈不雙重標準？放話者企圖影響初選公正性的目的甚明。

黨內人士表示，廉政會確實沒有「處分」林岱樺的決議，15日的會議僅就林岱樺案開放討論，並針對案情彼此交換意見，無預設立場，助理費案樣態多樣，案情也往往有一定複雜程度，要花更多時間釐清。

全國地方議會正副議長聯誼會近日拜會立法院國民黨團，就相關修法交換意見。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，這個議題過去不分朝野都有許多討論，也各有見仁見智的想法，民進黨團的立場是，既然法律名稱都明確揭示為「貪汙治罪條例」，若有貪汙情事，自然要治罪，但在此前提下，整個法制度可以做通盤的檢討。

鍾佳濱說，當然希望代議士認真為民喉舌，政府透過預算給予必要的支出，相關修法討論不能違背一個原則，還是要接受公開監督，不能把公家的錢，放到私人的口袋去。

