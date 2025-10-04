快訊

民進黨廉政會15日討論林岱樺案 黨內支持檢討助理費爭議

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨廉政會將在15日加開會議，主要就是討論林岱樺助理費案。圖／聯合報系資料照片
民進黨廉政會將在15日加開會議，主要就是討論林岱樺助理費案。圖／聯合報系資料照片

民意代表使用助理費時常涉及「貪汙治罪條例」已成不分黨籍民代共業，民進黨立委林岱樺就因涉及相關案件，目前已進入司法程序。據了解，民進黨廉政會將在15日加開會議，主要就是討論林岱樺案；由於助理費案有其灰色地帶，稍有不慎就可能勿觸法律紅線，民進黨立院黨團也表示，對於推動更完備修法，抱持開放態度。

林岱樺表示，近日有謠言指稱，她因未能補充資料，廉政會將於10月中旬召開會議處分她，這是不實謠言，類似案件的前例，民進黨廉政會曾經做出一審判決再予處分的前例，怎可能還在起訴階段就要處分，如此豈不雙重標準？放話者企圖影響初選公正性的目的甚明。

黨內人士表示，廉政會確實沒有「處分」林岱樺的決議，15日的會議僅就林岱樺案開放討論，並針對案情彼此交換意見，無預設立場，助理費案樣態多樣，案情也往往有一定複雜程度，要花更多時間釐清。

全國地方議會正副議長聯誼會近日拜會立法院國民黨團，就相關修法交換意見。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，這個議題過去不分朝野都有許多討論，也各有見仁見智的想法，民進黨團的立場是，既然法律名稱都明確揭示為「貪汙治罪條例」，若有貪汙情事，自然要治罪，但在此前提下，整個法制度可以做通盤的檢討。

鍾佳濱說，當然希望代議士認真為民喉舌，政府透過預算給予必要的支出，相關修法討論不能違背一個原則，還是要接受公開監督，不能把公家的錢，放到私人的口袋去。

民進黨 林岱樺 修法 貪汙

相關新聞

115年總預算增1100億 國防經費高達938億占85%

國民黨智庫國家政策研究基金會審視115年度中央政府總預算，歲出較前年度增加1100億、約增3.8％，其中國防經費增加93...

美濃大峽谷震撼影片曝光 陳菁徽：一定要有人被咎責

國民黨立委柯志恩、陳菁徽等共同揭穿高雄「美濃大峽谷」的情況，當地盜採砂石嚴重，水土保持被破壞，當地居民苦不堪言。陳菁徽今...

縣市議長倡修法解助理費共業 藍委憂被扣帽還便宜民進黨

民代助理費案連環爆，且牽涉民代跨黨派，多位地方縣市議會正副議長日前拜會國民黨立院黨團，盼協助推動修法解套。針對「助理費除...

賴清德恭賀高市早苗當選自民黨總裁 盼深化台日關係邁向新階段

日本執政黨自民黨4日改選總裁，前經濟安全保障擔當大臣高市早苗擊敗對手小泉進次郎，成為自民黨首位女性總裁。民進黨今天表示，...

高市島苗當選自民黨總裁 學者：預期對台將採政治與安全優先

日本自民黨總裁選舉，眾議員高市早苗擊敗小泉進次郎，當選總裁，未來也有機會成為日本史上首位女性首相。日本研究學者、開南大學...

修法解助理費共業民眾黨觀望 憂被說「為高虹安解套」

各地方民代助理費詐領案頻傳，新北市議長蔣根煌日前率正副議長聯誼會成員拜會國民黨立院黨團總召傅崐萁等黨團三長，盼修法視為實...

