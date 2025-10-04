縣市議長倡修法解助理費共業 藍委憂被扣帽還便宜民進黨

民代助理費案連環爆，且牽涉民代跨黨派，多位地方縣市議會正副議長日前拜會國民黨立院黨團，盼協助推動修法解套。針對「助理費除罪化」一事，部分國民黨立委認為應謹慎處理，雖贊成修法，但要審慎緩推，否則可能便宜民進黨，還得背負罵名。

多名地方縣市正副議長9月30日就「有關建請地方民意代表助理費修法相關事宜」，拜會國民黨團。當時國民黨團總召傅崐萁給予正面回應，表示助理費問題是日積月累，必須要正視，既然法律上執行有不合理性，立法院必須務實看待，公開讓全民檢視是否應該修法，解決歷史共業。

為回應多位正副議長請託，傅崐萁於2日立法實務研討會後，拿出助理費相關修法提案，邀請藍委簽署，不過反應不一，有藍委簽名，也有藍委考量較多而未簽。

國民黨團首席副書記長林沛祥說，助理費是歷史共業的案子，與國務機要費、特支費一樣，應全面修法，把不好之處改正，該修的地方修好，他認為還缺乏「加嚴」，也就是明定如果再犯就要加重懲罰，這才是真正務實的立法精神。

有國民黨立委表示，他贊成要修法，但以現在的政治氛圍來講，要「事緩則圓」，政界彼此不信任，民眾對民代也相對不信任，他知道一般民眾對「助理費濫用除罪化」是反感的。目前可能情況是，誰主推則反對方大作文章，反而「好事壞辦」，得不償失。

該藍委建議，要推動修法，應要把氣氛炒起來，沒有足夠的理論基礎、輿論支持，和學者根據個人專業先行評估，硬推絕對不妥，法案再怎麼好，各方條件不利的情況下，一定被打爛。他退一步說，現在推也幫不了已經出事的民代，也搞不好會被解讀成「林岱樺條款」，綠營一定不會放行，綠營內部高雄市長選舉初選廝殺嚴重，民進黨立委林岱樺的助理費案一解套，一定脫黨參選。

另一名國民黨立委坦言他沒有簽名，他認為詐領助理費一事，社會觀感會有疑慮，如果因為議長的請託，就立刻修法，最後不是便宜民進黨？國民黨還要被民進黨指著鼻子罵，民代助理費案不光有國民黨籍的，也有民進黨籍的，國民黨團提案也才能去跟民眾黨討論，這是「黨團對黨團」的高度。

也有國民黨立委說，國民黨立委與黨團陷入地方力量與民意觀感的兩難，時間壓力急迫，目前累積涉案民代已達上百案，各黨派皆有，且都是7年以上的貪汙重罪，今年底開始進入地方選舉的熱戰期，這些案件可能成為民進黨政治打壓的工具，何況縣市議員也是立委的重要樁腳。助理費修法從上一屆立委開始就在談，但既然是歷史共業，除國民黨外，更重要的是民進黨、民眾黨對修法的態度。

該藍委說，雖說國民黨有「黨團自主」的傳統，但為助理費除罪化修法，涉及國民黨形象，還要看實質的修法內容，「黨中央不能沒有立場」，要等新任黨主席選出，才能有較清楚的方向。

